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Se registran dos sismos de 4 y 3.8 magnitud en Hidalgo

Habitantes de Mixquiahuala, Ixmiquilpan y otros municipios sintieron el estruendo y movimiento

Por El Universal

Junio 18, 2026 09:36 a.m.
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Se registran dos sismos de 4 y 3.8 magnitud en Hidalgo
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      Pobladores de diversos municipios del Valle del Mezquital, en Hidalgo, reportaron un fuerte estruendo y movimiento durante la madrugada, que posteriormente fue confirmado por el Servicio Sismológico Nacional (SSN), al informar que se registraron dos sismos en la región: uno de magnitud 4.0 y otro de 3.8.

      De acuerdo con habitantes de los municipios de Mixquiahuala, Progreso, Ixmiquilpan, Tezontepec de Aldama, Actopan, entre otros, alrededor de las 3:00 de la mañana se percibió un fuerte estruendo que, según relataron, parecía provenir del subsuelo.

      El Servicio Sismológico Nacional confirmó que a las 03:19 horas ocurrió el primer movimiento telúrico con una magnitud de 4.0, cuyo epicentro se localizó a 7 kilómetros al noreste de Progreso de Obregón, a una profundidad de 5 kilómetros.

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