Gobierno estatal frena inspección judicial por verde en camellones
Cambio de Ruta señaló que el Ejecutivo interpuso una queja y la diligencia quedó suspendida
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La inspección judicial prevista para este jueves en avenida Himno Nacional, donde se revisaría la pintura verde aplicada en camellones, guarniciones y mobiliario urbano, quedó suspendida, luego de que la autoridad señalada como responsable promovió una queja dentro del juicio.
La diligencia había sido solicitada por Cambio de Ruta, A.C., con el propósito de que un Juzgado de Distrito constatara directamente las intervenciones realizadas en la vialidad, al considerar que contravienen la normatividad en materia de señalización vial.
El recorrido estaba programado a las 13:00 horas, con punto de inicio en el cruce de Himno Nacional y Fray José de Arlegui. La asociación incluso había convocado a medios, organizaciones y ciudadanía para acompañar la inspección.
Horas después, la organización informó que el Juzgado de Distrito le notificó que la diligencia no se llevaría a cabo por ahora, debido al recurso presentado por la autoridad responsable, es decir, el gobierno estatal.
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Cambio de Ruta señaló que esperará una nueva determinación judicial y que informará cuando exista otra fecha para la inspección.
Galindo se reunirá con Seduvop por camellones verdes de Himno Nacional
La demanda por la pintura verde en camellones podría implicar al Ayuntamiento si un juez así lo determina.
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