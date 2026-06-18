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Tráiler volcado bloquea la carretera 80

El accidente se registró cerca de las 08:00 de la mañana de este jueves

Por Redacción

Junio 18, 2026 12:03 p.m.
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Tráiler volcado bloquea la carretera 80
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      La volcadura de un tráiler dejó pérdidas por varios miles de pesos y un bloqueo en la carretera 80 que conduce a Guadalajara.

      El accidente se registró cerca de las 08:00 de la mañana de este jueves, donde el chofer del tráiler cargado de chatarra circulaba sobre la carretera Guadalajara con dirección a San Luis Potosí.

      Al llegar al kilómetro 25, cerca de la comunidad de Pozuelos, al salir de una curva pierde el control y se vuelca hacia su derecha quedando el tráiler atravesado interrumpiendo el tráfico vehicular de ambos sentidos.

      El conductor solo resultó con algunos golpes leves que ameritaron presencia de los cuerpos de emergencia.

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      Al sitio arribaron lugareños y la rapiña se hizo presente, pues en menos de dos horas ya habían vaciado el tráiler. Las autoridades se hicieron presentes después de tres horas.

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