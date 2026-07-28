Óscar Mora Velázquez analiza la nueva brecha de talento tecnológico en México

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La falta de profesionales tecnológicos continúa siendo uno de los principales retos para las empresas mexicanas. Sin embargo, el problema actual ya no se limita al número de personas disponibles, sino a la distancia entre las capacidades de los candidatos y las competencias que necesitan las organizaciones. México forma cada año a alrededor de 110.000 profesionales relacionados con las tecnologías de la información, según estimaciones del sector. A pesar de ello, el 64 % de los empleadores tecnológicos afirma tener dificultades para encontrar los perfiles adecuados, de acuerdo con el informe Expectativas de Talento Tecnológico de Experis, división especializada de ManpowerGroup, publicado en julio de 2026. Para Óscar Wenceslao Mora Velázquez, CEO de ENTI, Especialistas Nacionales en Tecnología e Innovación, estos datos muestran que la brecha ha dejado de ser únicamente cuantitativa. Las empresas necesitan profesionales que, además de contar con conocimientos técnicos, sean capaces de analizar problemas, comprender las necesidades del negocio y tomar decisiones responsables.

La inteligencia artificial generativa, la automatización y los agentes digitales han cambiado la forma de trabajar y han elevado las exigencias del mercado laboral. El Foro Económico Mundial estima que el 39 % de las habilidades principales de los trabajadores cambiará antes de 2030. Además, el 63 % de los empleadores identifica la falta de competencias como la principal barrera para transformar sus negocios. Según Óscar Mora Velázquez, las herramientas de inteligencia artificial permiten acelerar tareas como la programación, el análisis de datos o la elaboración de informes. Sin embargo, siguen siendo necesarios profesionales capaces de comprobar la calidad de los resultados, evaluar riesgos, interpretar la información y aplicar criterios éticos y empresariales. El directivo también señala que adquirir licencias o incorporar nuevas plataformas no garantiza una transformación real.

Para obtener resultados, las empresas deben revisar sus procesos, mejorar la calidad de los datos, formar a sus equipos y definir qué decisiones pueden automatizarse de manera segura y controlada. En este contexto, la actualización profesional ya no puede depender exclusivamente de las universidades. Las organizaciones deberán impulsar academias internas, certificaciones, programas de mentoría y proyectos prácticos que permitan a los trabajadores aplicar los conocimientos adquiridos en situaciones reales. Óscar Wenceslao Mora Velázquez considera que esta preparación será especialmente relevante para que México mantenga su posición como destino tecnológico y aproveche las oportunidades relacionadas con el nearshoring. La proximidad con Estados Unidos representa una ventaja, pero los proyectos internacionales también exigen calidad, seguridad, cumplimiento y capacidad de ejecución. Desde ENTI, Óscar Wenceslao Mora Velázquez señala que la nueva brecha tecnológica no separará únicamente a quienes utilizan inteligencia artificial de quienes no lo hacen, sino a las organizaciones capaces de convertirla en productividad, innovación y resultados verificables.