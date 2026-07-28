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América suma al colombiano Óscar Perea como refuerzo

El extremo izquierdo, cubrirá posible salida de Brian Rodríguez

Por El Universal

Julio 28, 2026 11:02 a.m.
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América suma al colombiano Óscar Perea como refuerzo
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      América sumó su primer refuerzo para este torneo Apertura 2026 de la Liga MX. Se trata del atacante colombiano Óscar Perea.

      Fichaje y trayectoria de Óscar Perea

      El futbolista de 20 años llega procedente del AVS de Portugal, aunque su carta pertenece al Racing de Estrasburgo de la Liga de Francia; su debut se dio en 2023 con el Atlético Nacional de su país.

      Con este fichaje, las Águilas suman su primera adquisición para este naciente torneo en el que marchan invictos después de dos jornadas (una victoria y un empate).

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      Objetivos del fichaje y situación actual

      Perea juega como extremo por izquierda y con esto se busca cubrir una eventual salida del uruguayo Brian Rodríguez y fortalecer la competencia por ese costado.

      Por ahora, el futbolista colombiano se encuentra fuera de México para tramitar su visa de trabajo y ponerse lo antes posible a las órdenes del técnico uruguayo Guillermo Almada.

      También disputó el año anterior el Mundial de la categoría Sub20 en Chile, con la Selección de Colombia, en el que se quedaron con el tercer lugar.

      Próximo partido del América en Liga MX

      Las Águilas del América se presentan en el Estadio Banorte, como locales frente a Santos Laguna, en esta Jornada 3 del torneo Apertura 2026 de la Liga MX.

      Fecha: Domingo 2 de agosto

      Horario: 17:00.

      América quiere mantener su invicto, luego de la victoria sobre Querétaro y el empate ante los Potros del Atlante.

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