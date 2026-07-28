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Galindo pide a Somos MX "debate de altura"

Enfatizó que la contienda electoral debe centrarse en propuestas y civilidad

Por Rolando Morales

Julio 28, 2026 11:44 a.m.
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Enrique Galindo Ceballos/Foto: Pulso

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      El alcalde de San Luis Potosí, Enrique Galindo Ceballos, consideró que la formalización de Somos México como nuevo partido político en la entidad fortalece la vida democrática; sin embargo, llamó a que la competencia electoral se desarrolle con respeto, propuestas y un debate de altura.

      Galindo señaló que la incorporación de nuevas fuerzas políticas refleja que existe apertura democrática en el estado, por lo que dio la bienvenida a la participación de este instituto político y deseó éxito a quienes lo integran. No obstante, subrayó que la contienda debe centrarse en las ideas y en las necesidades de la población potosina.

      "Solo que compitamos con civilidad", expresó el edil, al insistir en que el debate político debe realizarse con altura de miras, privilegiando las propuestas y pensando en el bienestar de San Luis Potosí. Agregó que, bajo esas condiciones, la participación de nuevos actores es positiva para la democracia.

      Respecto a la designación del exalcalde capitalino Xavier Nava Palacios al frente de la dirigencia estatal de Somos México, Galindo afirmó que el también exedil mantiene intactos sus derechos políticos y, por ello, está en posibilidad de encabezar ese proyecto. "Le doy la bienvenida a la política otra vez", comentó.

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