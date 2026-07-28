logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Papa León XIV bendice a jóvenes y potosinos al cierre del Conajum

Fotogalería

Papa León XIV bendice a jóvenes y potosinos al cierre del Conajum

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Derogación de "Ley Serrano", único asunto del periodo extraordinario

El dictamen elimina tres artículos del Código Penal, pero mantiene intactas las sanciones por difusión ilícita de imágenes íntimas

Por Daniel Ortiz Rmz

Julio 28, 2026 11:43 a.m.
A
El Pleno votará este jueves.

El Pleno votará este jueves.

¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      La derogación de la llamada "Ley Serrano" será el único asunto que el Congreso del Estado discutirá durante el periodo extraordinario convocado para este jueves 30 de julio, de acuerdo con la Gaceta Parlamentaria publicada por el Poder Legislativo.

      El documento contiene exclusivamente el dictamen de la Comisión Primera de Justicia, aprobado con modificaciones a partir de cuatro iniciativas presentadas por el gobernador Ricardo Gallardo Cardona, la diputada Gabriela López Torres y dos grupos de promoventes ciudadanos.

      El proyecto de decreto propone eliminar del Código Penal estatal el artículo 187 Ter, relacionado con el uso de inteligencia artificial para generar contenido íntimo falso, así como el capítulo denominado "Uso indebido de inteligencia artificial para provocar alarma social", integrado por los artículos 272 Bis y 272 Ter.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Sin embargo, la derogación no alcanza al artículo 187, que sanciona la difusión de imágenes, sonidos o grabaciones de contenido sexual sin autorización de la víctima. Tampoco modifica las agravantes previstas cuando la víctima sea menor de edad, tenga alguna discapacidad o exista una relación de confianza con el responsable.

      La comisión decidió no incorporar al dictamen otras reformas planteadas en las iniciativas acumuladas, entre ellas la creación de nuevos delitos por suplantación digital de identidad, obligaciones para retirar contenidos, atención especializada a víctimas y campañas de alfabetización digital.

      LEA TAMBIÉN

      Convocan a periodo extraordinario para el 30 de julio

      Los diputados interrumpirán su receso para analizar la derogación de la "Ley Serrano"

      El decreto establece que la eliminación de los tres artículos entrará en vigor el mismo día de su publicación en el Periódico Oficial del Estado. También señala que el Congreso podrá trabajar después en un nuevo marco jurídico integral sobre inteligencia artificial.

      Para ello, el dictamen plantea realizar una deliberación abierta con instituciones académicas, especialistas, organismos públicos, organizaciones civiles, sectores productivos y personas interesadas.

      La derogación deberá ser discutida y votada por el Pleno durante la sesión extraordinaria del jueves.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Galindo pide a Somos MX "debate de altura"
      Galindo pide a Somos MX "debate de altura"

      Galindo pide a Somos MX "debate de altura"

      SLP

      Rolando Morales

      Enfatizó que la contienda electoral debe centrarse en propuestas y civilidad

      Derogación de "Ley Serrano", único asunto del periodo extraordinario
      Derogación de "Ley Serrano", único asunto del periodo extraordinario

      Derogación de "Ley Serrano", único asunto del periodo extraordinario

      SLP

      Daniel Ortiz Rmz

      El dictamen elimina tres artículos del Código Penal, pero mantiene intactas las sanciones por difusión ilícita de imágenes íntimas

      Buscan a cuatro implicados en ataque en La Pila: RGC
      Buscan a cuatro implicados en ataque en La Pila: RGC

      Buscan a cuatro implicados en ataque en La Pila: RGC

      SLP

      Samuel Moreno

      Aseguró que los implicados no son originarios ni radican en San Luis, por lo que extenderán las pesquisas a otros estados

      Huasteca llegará a los 40 grados este martes
      Huasteca llegará a los 40 grados este martes

      Huasteca llegará a los 40 grados este martes

      SLP

      Redacción

      La CEPC prevé ambiente muy caluroso durante la tarde, bancos de niebla al amanecer y lluvias dispersas