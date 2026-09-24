Cofepris autoriza uso de lenacapavir, para el VIH

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La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) informó este jueves que se otorgó el registro sanitario al medicamento Lenacapavir, indicado para la profilaxis preexposición (PrEP) contra el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) a través de una inyección semestral.

Cofepris autoriza Lenacapavir para prevención del VIH

De acuerdo con la autoridad sanitaria, la autorización se emitió como resultado del análisis de la evidencia de calidad, seguridad y eficacia del producto.

Ahora, México se suma a las naciones que cuentan con esta alternativa para la prevención del VIH, entre ellos Brasil, Estados Unidos y países miembros de la Unión Europea, lo que podría beneficiar a millones de personas para prevenir esta enfermedad.

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"Cofepris refrenda su compromiso con la protección de la salud pública mediante la evaluación rigurosa de nuevas alternativas de tratamientos para la prevención y atención de enfermedades", señaló en un comunicado.

Recomendación de la OMS sobre Lenacapavir

Desde 2025, la Organización Mundial de la Salud (OMS) sugiere la administración inyectable de lenacapavir, dos veces al año, como opción adicional de profilaxis previa a la exposición frente a la infección por el VIH.

Según el organismo internacional, se trata de una importante recomendación normativa que podría redefinir la acción mundial frente a esta infección.

"Gracias a que se inyecta solo dos veces al año, puede ser un gran avance para proteger a las personas expuestas al riesgo de infectarse por el VIH, sobre todo si tienen dificultades para seguir un tratamiento diario, están estigmatizadas o carecen de acceso a servicios de salud", indicó la OMS en sus directrices de ese año.

-----México va por erradicar VIH rumbo a 2030

El gobierno federal mexicano, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, presentó en junio de 2026 una estrategia médica focalizada en eliminar el VIH como problema de salud pública hacia 2030, a través de la detección oportuna, el tratamiento universal y la prevención.

David Kershenobich Stalnikowitz, secretario de Salud, destacó que gracias a los avances científicos y al acceso a medicamentos, las personas que viven con VIH pueden tener una expectativa y calidad de vida prácticamente normales.

En la "Mañanera del Pueblo" del 30 de junio de 2026, el funcionario explicó que actualmente se estima que alrededor de 460 mil personas viven con VIH en México. De ellas, cerca del 70% conoce su diagnóstico y, entre quienes reciben atención, el 95% se encuentra en tratamiento y con control viral.