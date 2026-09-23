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Ciencia y Tecnología

Robot cuadrúpedo completa maratón en Corea

RAIBO2, de la Universidad Kaist, triplica la autonomía de baterías existentes

Por EFE

Septiembre 23, 2026 12:39 p.m.
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Foto: tomada de @chosunnews

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      Completar una maratón en 4 horas y 19 minutos, a cuatro patas y con una sola carga de batería. Esa es la hazaña de RAIBO 2, no tanto por el tiempo, sino por la eficiencia energética, con una autonomía unas tres veces superior a la de los robots cuadrúpedos.

      Universidad Kaist presenta robot RAIBO2 en maratón

      Los avances en el control de robots con patas han ampliado sus posibles aplicaciones en el mundo real. Por ejemplo, operaciones de rescate en zonas de catástrofes y regiones montañosas, pero esos progresos están limitados por su capacidad para operar más allá de unos 20 kilómetros debido a la duración de la batería.

      A diferencia de los que tienen ruedas, aquellos con patas gastan energía continuamente en las articulaciones para soportar su peso corporal y mitigar la pérdida de energía cinética durante los 'pasos' intermitentes, lo que reduce la autonomía de la batería entre recargas.

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      Diseño y eficiencia del robot RAIBO2

      Investigadores de la Universidad surcoreana de Kaist se propusieron mejorar este problema y ahora publican las características de RAIBO2 en la revista Nature.

      El ingenio ha sido capaz de completar la 22 edición de la Maratón de Sangju, en Corea del Sur, en 4 horas, 19 minutos y 52 segundos. Una carrera en la que participó junto a corredores humanos.

      El robot fue diseñado para abordar los aspectos relacionados con la pérdida de energía, tanto a nivel de software como de hardware, lo que incluye patas ligeras, circuitos de control de motores más optimizados y reglas de movimiento reforzadas mediante aprendizaje automático.

      Durante el maratón, mantuvo una velocidad media de 2,64 metros por segundo, a través de un trazado conocido por su dificultad, con un desnivel de 286 metros y tramos de terreno resbaladizo.

      Una vez en la línea de meta, RAIBO2 había consumido 1.280 vatios-hora de energía y había alcanzado un coste total medio de transporte de 0,25 (una medida de la energía consumida durante el movimiento, teniendo en cuenta el peso del robot).

      Los autores indican que este es el primer robot cuadrúpedo cuyo coste de transporte es inferior al valor humano de 0,37 y estiman que podría haber recorrido 25 kilómetros más.

      El robot presenta una autonomía por carga de batería aproximadamente tres veces superior a la de los robots cuadrúpedos existentes.

      Los resultados aportan información para mejorar la eficiencia de los robots con patas, con el objetivo de contribuir a ampliar su autonomía operativa y potenciar su utilidad.

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