Influencer pone a prueba los nuevos AirPods 5

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CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 10 (EL UNIVERSAL).- El creador de contenido de 21 años Darren Jason Watkins, mejor conocido en redes como iShowSpeed, asistió al evento especial de Apple el pasado 9 de septiembre en el Apple Park de California, donde se presentó el nuevo iPhone Duo plegable.

iShowSpeed prueba funciones de los nuevos AirPods 5

Durante la presentación, el influencer estadounidense puso a prueba los nuevos AirPods 5, una nueva generación de audífonos que implementa mejoras en el audio.

De acuerdo con Apple, estos auriculares cuentan con cancelación de ruido que reduce el 50% de sonido más que el modelo anterior. Además, ayuda a la traducción instantánea para mantener conversaciones con personas extranjeras.

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Durante el evento, el creador de contenido puso a prueba la traducción automática de los nuevos AirPods 5, al tratar de mantener una conversación con un fanático japonés. En esta demostración se pudo ver la inmediatez de las traducciones que puede lograr el dispositivo. No obstante, diversos usuarios notaron irregularidades en la precisión de la interpretación.

Encuentro con John Thernus y Guillermo Ochoa en Apple Park

Además, también tuvo la oportunidad de conocer a John Thernus, nuevo CEO de Apple, quien hizo una demostración del nuevo iPhone Duo plegable junto al creador, quien, tras comprobar las funciones del dispositivo, sorprendió a los asistentes con un salto mortal hacia atrás con el teléfono.

El creador también pudo conversar un rato con el portero mexicano Guillermo "Memo" Ochoa, quien logró hacerle una broma al influencer. El exfutbolista le ofreció un sorbo de su bebida, sin embargo, al probar su fuerte sabor le preguntó por el origen del líquido. "Café con tequila", bromeó Ochoa.

Segundos más tarde, el mexicano explicó que se trataba de un espresso de verdad, sin azúcar ni nada.