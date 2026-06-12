Entérate | Gemini llega a Chrome en México y otros países

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Google anunció hace unos días la expansión de Gemini, su asistente de IA, en Chrome para toda Latinoamérica. México es uno de los países beneficiados con esta función, la cual le permitirá a los usuarios simplificar las tareas que realizan en el buscador.

De acuerdo con Google, Gemini le permitirá a los usuarios que la usen "comprender información, mantenerse organizadas y realizar tareas con mayor facilidad".

Con esta integración, los usuarios ya no tendrán que cambiar de pestaña para acceder a Gemini, pues ahora la IA estará disponible en la parte superior derecha de Chrome con la leyenda "Pregúntale a Gemini".

Funciones de Gemini en Chrome para usuarios latinoamericanos

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Las funciones de Gemini con el buscador le permite a los usuarios realizar tareas de forma más rápida. Por ejemplo, ahora con las integraciones de Gmail, Maps y Calendar, puedes redactar correos, consultar ubicaciones y programar reuniones directamente desde Chrome.

También, puedes trabajar desde múltiples pestañas abiertas para comparar productos, consolidar investigaciones o resumir información de varias páginas. "Gemini puede comprender el contexto entre pestañas y ayudarte a reunir toda la información en un solo lugar", señala Google.

Edición de imágenes y seguridad en Gemini para Chrome

Por otro lado, puedes transformar imágenes con Nano Banana 2, pues Chrome ahora incluye capacidades de edición de imágenes impulsadas por IA, lo cual permite transformar imágenes directamente desde el navegador con simples prompts.

Las diferentes actividades puedes hacerlas desde una misma pestaña; por ejemplo, puedes escribir una investigación y si recuerdas que debías enviar un correo, solo debes abrir Gemini y pedirle a la IA que redacte el correo al usuario que deseas. Posteriormente, el asistente inteligente de Google va a enviar el correo. Esto sin salir de la misma pestaña en la que estabas trabajando.

En cuanto a la seguridad, Google señala lo siguiente: "Estas nuevas capacidades fueron diseñadas para mantenerte siempre en control y se desarrollaron con la seguridad como prioridad desde el primer momento. Hemos entrenado nuestros modelos para reconocer amenazas conocidas, como los intentos de inyección de prompts, con el fin de ayudarte a navegar de forma segura".