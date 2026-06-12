Mundial 2026: inteligencia artificial mejora análisis táctico

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CIUDAD DE MÉXICO, junio 12 (EL UNIVERSAL).- El Mundial de 2026 va a ser

por celebrarse en tres países y por reunir a más selecciones que nunca. Pero también va a cambiar la manera en la que entendemos el fútbol desde casa.

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El uso de, estadísticas avanzadas y nuevas herramientas visuales hará que seguir cada partido sea mucho más entretenido, más claro y, sobre todo, más inmersivo.Un Mundial más grande y lleno de historiasElse jugará entre el 11 de junio y el 19 de julio en, México y Canadá. Será la edición más grande de la historia con, 16 ciudades y un total de 104Eso significa que vamos a tener mucho más fútbol. Más selecciones implican más estilos de juego, más sorpresas y más historias inesperadas. Ya no será únicamente seguir a las grandes favoritas de siempre; veremos equipos con formas muy distintas de entender el fútbol, selecciones nuevas y jugadores que probablemente mucha gente todavía no conoce.Ahí es donde losse vuelven esenciales. Un torneo de tal magnitud produce un gran caudal de información:, conducciones, recuperaciones, presiones, pases entre líneas, carreras a alta intensidad, mapas de calor, goles esperados, secuencias deEl aficionado que antes dependía casi por completo de laahora puede complementar la emoción del directo conque explican ciertos momentos que ocurren dentro de cada partido.Ya no basta con mirar el marcadorDurante mucho tiempo, lasse basaban solo en, faltas y poco más. Servían para hacerse una idea general, sí, pero muchas veces no explicaban realmente lo que había ocurrido en el partido. Porque tener másno significa necesariamente jugar mejor. Y correr más tampoco quiere decir que estés dominando.El fútbol actual se analiza de una forma mucho más profunda. Ahora se estudia cuánto tarda un equipo en, cómo rompe, qué espacios genera o cómo se mueve sin pelota.Durante el Mundial de Qatar 2022 ya se empezaron a analizar aspectos como las entradas al último tercio del campo, la, laso eldel balón. Todo esto ayuda bastante al espectador.De repente, empiezas a entenderque antes pasaban desapercibidos. Un equipo puede parecer que está sufriendo, pero losmuestran que realmente está esperando el momento perfecto para salir al. Otro puede tener la pelota durante mucho tiempo, aunque sinreal.Por eso seguramente los que más vayan a disfrutar del Mundial de 2026 son aquellos que disfrutan dely hacendesde una perspectiva más informativa y estratégica. Losayudan a interpretar tendencias, estados de forma ysin quitarle ni un poco de emoción al fútbol.Lacomo asistente tácticoUno de los aspectos más llamativos del Mundial de 2026 será el uso de. La organización ya ha presentado, una herramienta creada junto apara ayudar a las selecciones a trabajar cony análisis avanzados.Con esto, lostendrán más herramientas para preparar, detectar puntos débiles del rival o ajustardurante el encuentro. Y cuanto mejor preparados estén los equipos, más ricos tácticamente serán losAdemás, latambién servirá para crear, resúmenes ypara los aficionados. Será mucho más fácil seguir a un jugador concreto, analizar una selección o descubrir patrones de juego.Cámaras, sensores y un seguimiento milimétricoEl fútbol decomienza en la. En Qatar 2022 ya vimos el famoso, basado eninstaladas bajo la cubierta del estadio, capaces de seguir el balón y hasta 29 puntos corporales de cada jugador 50 veces por segundo. Ese sistema registraba decenas de puntos corporales de cada jugador varias veces por segundo.Cuando un comentarista habla de "equipo largo", "bloque compacto" o "presión alta", lospueden mostrarlo de inmediato. Lasdejan de ser una intuición y se convierten en una. Las rupturas de un atacante pueden medirse. Los espacios entre mediocampo y defensa pueden ilustrarse en pantalla. Es decir,que antes parecían reservados parao analistas ahora se explican de forma mucho más visual y sencilla.Avatares 3D para explicar mejor las jugadasOtra de las novedades previstas para el Mundial de 2026 es el uso deen 3D para explicar ciertas acciones del partido. La organización ya ha hablado dede jugadores que servirán para representary decisiones arbitrales de una forma mucho más clara.La aportación más interesante para el público está en la. En lugar de observar líneas abstractas o repeticiones difíciles de interpretar, los espectadores podrán ver recreaciones más comprensibles deEl Mundial de 2026 será enorme en todos los sentidos. Pero más allá del número deo selecciones, lo realmente importante es cómo cambiará ladeSeguiremos celebrando goles igual que siempre. Seguiremos sufriendo con lasy emocionándonos con las sorpresas. Pero además podremosmucho mejor qué está ocurriendo dentro del campo y por qué.