Qué pasa si devuelves las llamadas perdidas de números desconocidos

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- Hoy en día, los ciberdelincuentes encuentran diferentes maneras de engañar a las personas por medio del celular. Un ejemplo de esto son las llamadas de números desconocidos, que pueden terminar en una estafa o extorsión.

A través de estrategias engañosas, se pueden robar datos personales, bancarios y hasta dinero. Por lo que nunca se deben responder y mucho menor devolver; hoy en Techbit de EL UNIVERSAL de explicamos los riesgos que ambas acciones implican.

-----¿Por qué no devolver llamadas de números desconocidos?

Si devuelves una llamada de número desconocido no sólo te arriesgas a que el ciberdelincuente note que estás disponible para engañarte, sino que puedes caer en fraudes como el de la "llamada perdida".

Dado que su objetivo es robarte dinero, los estafadores utilizan números telefónicos de localidades o países poco comunes para que no sea fácil identificar su procedencia. Así que siempre debes prestar atención a los prefijos.

Según el blog de la marca Lenovo, otro riesgo es la suplantación de identidad. Al regresar la llamada, el ciberdelincuente puede grabar tu voz y posteriormente utilizarla para realizar movimientos en bancas online o estafar a más personas haciéndose pasar por ti.

También es posible que te hagan cargos por llamadas a larga distancia. Cuando proceden de números internacionales, los estafadores pueden vincular la llamada para hacerte cobros de tarifas elevadas y muchas veces sin que te des cuenta.

Finalmente, dejas abierta las puertas para futuras extorsiones y estafas. Tras darse cuenta que tu línea está activa, te pueden considerar una víctima potencial para cometer más ciberdelitos.

Por lo anterior, no trates de devolver la llamada a un desconocido y, si no reconoces su clave LADA, mejor bloquéalo.

-----¿Cómo protegerte de las llamadas de números desconocidos?

Las llamadas de números desconocidos que las personas reciben no siempre son estafas o extorsiones, también pueden tener fines de spam o publicidad.

A pesar de ello, es importante que no las respondas ni las devuelvas. Además, te recomendamos aplicar estas medidas de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana:

En primera instancia, no respondas llamadas de números desconocidos o con LADA sin identificar.

Si tienes una llamada perdida no la devuelva.

Bloquea a los contactos para que no puedan buscarte más.

Advierte a tus conocidos de que no las respondan ni les den sus datos personales.

Si las llamadas persisten, existe la opción de solicitar a tu compañía un cambio de número telefónico y denunciar los contactos que te hostigan con frecuencia ante la SSPC, marcando al 088.

Asimismo, en sitios de internet como Truecaller o VerificaMex puedes intentar rastrear de dónde proviene la LADA del número que te marcó y revisar si tiene reportes de fraudes.