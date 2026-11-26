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Las cuentas de Roblox pueden convertirse en un objetivo de los ciberdelincuentes, especialmente cuando los niños hacen click en enlaces sospechosos o comparten información sin conocer los riesgos. Por eso, es importante que los padres conozcan las estafas más comunes y sepan qué medidas tomar para proteger a sus hijos mientras juegan.

¿Cómo pueden robar una cuenta de Roblox?

Los ciberdelincuentes utilizan distintas estrategias para engañar a los jugadores de Roblox, especialmente a los más pequeños. Estos son algunos de los métodos más comunes:

Ofertas falsas de Robux gratis. Prometen Robux, la moneda virtual de Roblox, a cambio de introducir los datos de acceso en páginas fraudulentas. Esta técnica, conocida como phishing, busca engañar a los jugadores para robar sus cuentas.

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Contraseñas débiles o reutilizadas. Utilizar claves fáciles de adivinar o repetirlas en distintas plataformas aumenta el riesgo de robo de cuentas.

Páginas y programas no oficiales. Algunos sitios que ofrecen trucos o ventajas para Roblox pueden contener malware diseñado para robar información.

En México, las autoridades también han alertado sobre falsas promociones de Roblox Premium que circulan por mensajes de texto y aplicaciones de mensajería. Estas ofertas pueden dirigir a los jugadores a páginas fraudulentas para robar sus datos personales o distribuir programas maliciosos.

¿Qué está en riesgo cuando roban una cuenta?

El robo de una cuenta de Roblox no solo implica perder el acceso al juego. También puede tener consecuencias económicas y comprometer la privacidad y seguridad del menor.

Pérdidas económicas y compras no autorizadas

Un ciberdelincuente podría gastar los Robux acumulados, apropiarse de objetos virtuales valiosos o realizar compras no autorizadas si la cuenta tiene un método de pago asociado.

Exposición de información personal

Una cuenta comprometida puede dejar al descubierto mensajes, datos del perfil e información personal que el niño haya compartido. Si utiliza la misma contraseña en otras plataformas, también podrían verse afectadas sus cuentas de correo electrónico o redes sociales.

Contacto con desconocidos y suplantación de identidad

Un atacante podría hacerse pasar por el niño para enviar mensajes a sus amigos, compartir enlaces fraudulentos o solicitar información personal. También podría utilizar las funciones de chat disponibles para contactar con otros menores y ganarse su confianza.

Los riesgos de interactuar con desconocidos también preocupan a las autoridades mexicanas. En Ecatepec, Estado de México, se identificaron 11 casos de extorsión a menores con un posible vínculo con Roblox.

Cómo proteger la cuenta de Roblox de tu hijo

La supervisión de los padres y algunas medidas de seguridad pueden ayudar a prevenir el robo de cuentas y proteger a los menores mientras juegan:

1.Activa la verificación en dos pasos. Configúrala desde los ajustes de seguridad de Roblox y explica a tu hijo que nunca debe compartir sus códigos de verificación.

2.Utiliza contraseñas seguras y únicas. Evita nombres, fechas de nacimiento y claves que también se utilicen en otras plataformas.

3.Protege las conexiones en redes públicas. Si tu hijo juega desde el WiFi de un hotel, aeropuerto o cafetería, una VPN puede cifrar su conexión y ayudar a proteger sus datos.

4.Desconfía de las ofertas de Robux gratis. Explica a tu hijo que las promociones que prometen monedas virtuales a cambio de sus datos de acceso son fraudulentas.

5.Configura los controles parentales. Revisa las opciones de privacidad, comunicación y límites de gasto según la edad del menor.

6.Utiliza únicamente plataformas oficiales. Evita descargar programas o extensiones que prometan trucos, premios o ventajas especiales.

También es importante enseñar a los niños a no abrir enlaces sospechosos ni compartir información personal con desconocidos, incluso cuando los mensajes parecen provenir de otros jugadores.

La mejor protección comienza con una conversación

Proteger la cuenta de Roblox de tu hijo también implica enseñarle a reconocer estafas y evitar compartir información personal. Mantén una comunicación abierta para que pueda contarte si recibe mensajes sospechosos o tiene problemas con su cuenta. La prevención y la confianza son claves para que juegue de forma más segura.