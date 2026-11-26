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Hay productos de belleza que se convierten en indispensables sin importar cuántos lanzamientos lleguen al mercado. El bálsamo labial es uno de ellos: vive en el fondo de nuestra bolsa, sobre el escritorio o en la mesa de noche, listo para acompañarnos cuando los labios comienzan a sentirse secos.

Aunque a veces lo elegimos por su aroma, sabor o presentación, lo cierto es que un buen bálsamo labial también puede ayudar a mantener la hidratación, suavizar la sensación de tirantez y proteger la delicada piel de los labios frente a factores externos.

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Hay cinco opciones que vale la pena conocer: desde el clásico ChapStick hasta fórmulas reparadoras de farmacia y un favorito con un ligero toque de color. Estos son los mejores bálsamos labiales que recomiendo tener a la mano.1. ChapStick Original y su nuevo lanzamiento de vainillaHay clásicos que no necesitan demasiada presentación y ChapStick es uno de ellos. Su versión Original es una alternativa práctica para quienes buscan un bálsamo de uso diario que ayude a suavizar los labios y combatir la resequedad.Además, la marca tiene un nuevo lanzamiento con aroma a vainilla, una opción para quienes disfrutan los productos de cuidado personal con notas dulces. Es de esos bálsamos que dan ganas de reaplicar durante el día y llevar siempre en la bolsa.Algunas versiones de ChapStick cuentan con protección solar. Si buscas este beneficio, revisa el FPS indicado en el empaque, ya que no todas las presentaciones tienen la misma fórmula.2. Labello: hidratación con un toque de moraLabello es otra de esas marcas que seguramente recuerdas por sus bálsamos en barra. Su catálogo incluye distintas versiones para mantener los labios suaves, con opciones clásicas y otras que aportan un toque de color.Mi favorito es el de cherry shine, porque combina el cuidado de un bálsamo con un acabado que deja los labios con un ligero tono y brillo. Es una buena alternativa cuando quieres darle un poco de vida a tu look sin recurrir a un labial tradicional.También vale la pena revisar sus versiones con protección solar: por ejemplo, Labello Glowy Lips Berry cuenta con FPS 30, además de ácido hialurónico, vitamina E y glicerina. Eso sí, es importante distinguirlo de otras presentaciones de la marca.3. ISDIN Reparador Labial Rojo: hidratación y color en un solo pasoEste es uno de mis favoritos cuando quiero que un producto de cuidado labial también aporte un poco de color. ISDIN Reparador Labial Rojo tiene formato de barra y combina ácido hialurónico y vitamina E para ayudar a hidratar y cuidar los labios.Su atractivo está en que no se queda únicamente en la función de un bálsamo transparente: deja un ligero tono rojo que aporta luminosidad y hace que los labios se vean más vivos. Es una opción práctica para esos días en los que quieres un resultado natural, pero no quieres salir sin algo de color.La marca señala que su fórmula proporciona hasta 24 horas de hidratación intensa, de acuerdo con sus pruebas de evaluación. Es importante mencionar que esta versión con color no debe confundirse con el protector labial ISDIN SPF 30 o SPF 50+, que son productos distintos y están formulados para ofrecer protección solar.4. Eucerin Aquaphor Reparador de Labios SOS: para labios secos y agrietadosCuando los labios necesitan un cuidado más intensivo, Eucerin Aquaphor Reparador de Labios SOS es una alternativa que vale la pena considerar. Su fórmula está pensada para aliviar la sensación de sequedad y ayudar a reparar los labios agrietados.Entre sus ingredientes destacan la glicerina, el dexpantenol, el bisabolol y las vitaminas C y E. Además, no contiene perfumes ni conservantes, por lo que puede ser una opción interesante para quienes prefieren fórmulas sin fragancia.Su textura crea una barrera protectora que ayuda a mantener la humedad y favorece la recuperación de la piel. Es el tipo de producto que me gusta tener cerca cuando siento los labios especialmente resecos, sobre todo en temporadas de frío o cuando el clima los deja más sensibles.5. Vaseline Lip Therapy Original: el clásico que nunca fallaNo podía faltar Vaseline. Su versión Lip Therapy Original es uno de esos básicos que destacan por su sencillez: está formulada con petrolato, un ingrediente que ayuda a crear una barrera protectora sobre la piel y a reducir la pérdida de humedad.Su textura es más untuosa que la de algunos bálsamos en barra, por lo que funciona muy bien cuando buscas mantener los labios protegidos y suavizar las zonas resecas. También puedes aplicarlo antes de dormir para mantener una capa de cuidado durante la noche.Es una alternativa sencilla, sin color y sin complicaciones, ideal para quienes prefieren un producto básico que puedan utilizar varias veces al día.¿Qué debes tomar en cuenta al elegir un bálsamo labial?No todos los bálsamos labiales cumplen exactamente la misma función. Si buscas uno para usar durante el día y estar al aire libre, conviene elegir una presentación que indique protección solar y revisar su factor FPS. Para los labios muy secos o agrietados, puedes optar por fórmulas reparadoras con ingredientes como petrolato, glicerina o dexpantenol.También puedes elegir uno con color si quieres sumar un acabado natural a tu maquillaje sin utilizar un labial convencional.Mi recomendación es tener más de uno: uno con protección solar para el día, otro reparador para cuando los labios necesiten un cuidado extra y uno con color para esos momentos en los que quieres verte arreglada sin demasiado esfuerzo. Porque sí, los bálsamos labiales también pueden convertirse en pequeños favoritos de belleza.