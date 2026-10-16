SpaceX comparece ante Concejo de Nueva York por IA
Gabriela Castillo Madrid responde preguntas sobre la seguridad de la inteligencia artificial de SpaceX ante el Concejo Municipal de Nueva York.
Resumen
Destacados
Preguntas y respuestas
Nueva York, 16 oct (EFE).- Una alta responsable de SpaceX testifica este viernes ante el Concejo Municipal de Nueva York para responder a preguntas sobre la seguridad de su tecnología de inteligencia artificial (IA), después de que el órgano legislativo local emitiera una citación vinculante y amenazara con acudir a los tribunales estatales para forzar su comparecencia.
Concejo Municipal de Nueva York cita a SpaceX por seguridad en IA
Gabriela Castillo Madrid, directora sénior de asuntos gubernamentales globales de la compañía de Elon Musk, comparece hoy ante el Comité de Tecnología del Concejo, según medios locales.
La audiencia se produce después de que la presidenta del Concejo Municipal, Julie Menin, citara formalmente a la empresa para que participara en una sesión monográfica sobre los riesgos de la IA celebrada el pasado 5 de octubre, a la que no acudió.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
Ante la negativa inicial, el organismo notificó formalmente a la empresa su intención de presentar una petición ante el Tribunal Supremo del Estado de Nueva York para exigir su cumplimiento forzoso, tras lo cual la firma solicitó reunirse y aceptó declarar.
Testimonios y reacciones en la audiencia sobre inteligencia artificial
La comparecencia de SpaceX llega tras la vista del pasado 5 de octubre, en la que participaron altos representantes de OpenAI, Anthropic, Meta y Google, además de testimonios bajo juramento de destacados alertadores de la industria como Jacob Coxon, Daniel Kokotajlo y Alex Turner, y de la diputada británica Jess Asato.
"Celebramos una audiencia de varias horas con denunciantes de irregularidades, las mayores empresas tecnológicas del mundo y los principales expertos del país en IA. La ausencia patente de SpaceXAI fue inaceptable", recalcó entonces Menin a través de un comunicado oficial.
Menin subrayó que los ciudadanos merecen "escuchar directamente de las empresas que desarrollan esta poderosa tecnología cuáles son las salvaguardas que están implementando para proteger a las personas y cómo rendirán cuentas cuando fallen", advirtiendo al mismo tiempo de que "la autorregulación no es suficiente".
Durante la audiencia previa, la propia Menin pidió bajo juramento a los portavoces de OpenAI, Anthropic, Meta y Google que se comprometieran a no lanzar un modelo si fallaba una prueba interna o una evaluación de terceros ajenos a la propia empresa.
no te pierdas estas noticias
SpaceX comparece ante Concejo de Nueva York por IA
EFE
Gabriela Castillo Madrid responde preguntas sobre la seguridad de la inteligencia artificial de SpaceX ante el Concejo Municipal de Nueva York.
México celebra Día del Amaranto: valor cultural y nutricional
El Universal
Investigadores y productores mexicanos establecieron el Día del Amaranto para reconocer su importancia.
¿Qué pasará con tu línea AT&T después de su venta en México?
El Universal
Clientes con equipos a meses deberán continuar pagos sin cambios tras la venta.