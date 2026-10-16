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Ciencia y Tecnología

SpaceX comparece ante Concejo de Nueva York por IA

Gabriela Castillo Madrid responde preguntas sobre la seguridad de la inteligencia artificial de SpaceX ante el Concejo Municipal de Nueva York.

Por EFE

Octubre 16, 2026 08:56 a.m.
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SpaceX comparece ante Concejo de Nueva York por IA
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      Desarrollado por SACS IA

      Nueva York, 16 oct (EFE).- Una alta responsable de SpaceX testifica este viernes ante el Concejo Municipal de Nueva York para responder a preguntas sobre la seguridad de su tecnología de inteligencia artificial (IA), después de que el órgano legislativo local emitiera una citación vinculante y amenazara con acudir a los tribunales estatales para forzar su comparecencia.

      Concejo Municipal de Nueva York cita a SpaceX por seguridad en IA

      Gabriela Castillo Madrid, directora sénior de asuntos gubernamentales globales de la compañía de Elon Musk, comparece hoy ante el Comité de Tecnología del Concejo, según medios locales.

      La audiencia se produce después de que la presidenta del Concejo Municipal, Julie Menin, citara formalmente a la empresa para que participara en una sesión monográfica sobre los riesgos de la IA celebrada el pasado 5 de octubre, a la que no acudió.

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      Ante la negativa inicial, el organismo notificó formalmente a la empresa su intención de presentar una petición ante el Tribunal Supremo del Estado de Nueva York para exigir su cumplimiento forzoso, tras lo cual la firma solicitó reunirse y aceptó declarar.

      Testimonios y reacciones en la audiencia sobre inteligencia artificial

      La comparecencia de SpaceX llega tras la vista del pasado 5 de octubre, en la que participaron altos representantes de OpenAI, Anthropic, Meta y Google, además de testimonios bajo juramento de destacados alertadores de la industria como Jacob Coxon, Daniel Kokotajlo y Alex Turner, y de la diputada británica Jess Asato.

      "Celebramos una audiencia de varias horas con denunciantes de irregularidades, las mayores empresas tecnológicas del mundo y los principales expertos del país en IA. La ausencia patente de SpaceXAI fue inaceptable", recalcó entonces Menin a través de un comunicado oficial.

      Menin subrayó que los ciudadanos merecen "escuchar directamente de las empresas que desarrollan esta poderosa tecnología cuáles son las salvaguardas que están implementando para proteger a las personas y cómo rendirán cuentas cuando fallen", advirtiendo al mismo tiempo de que "la autorregulación no es suficiente".

      Durante la audiencia previa, la propia Menin pidió bajo juramento a los portavoces de OpenAI, Anthropic, Meta y Google que se comprometieran a no lanzar un modelo si fallaba una prueba interna o una evaluación de terceros ajenos a la propia empresa.

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