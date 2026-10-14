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Ciencia y Tecnología

¿Qué pasará con tu línea AT&T después de su venta en México?

Clientes con equipos a meses deberán continuar pagos sin cambios tras la venta.

Por El Universal

Octubre 14, 2026 02:29 p.m.
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¿Qué pasará con tu línea AT&T después de su venta en México?
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      CIUDAD DE MÉXICO, octubre 14 (EL UNIVERSAL).- AT&T anunció la compra de su negocio en México por parte de Grupo Televisa y Fintech Holdings por un monto de 2 millones de dólares. A través de un comunicado señalaron que las compañías implicadas habían llegado al acuerdo de "adquirir el negocio de telecomunicaciones móviles de AT&T en México".

      Usuarios y planes tras venta negocio México AT&T

      AT&T es uno de los principales operadores de telefonía móvil en el país. Al 31 de diciembre del 2025 contaban con alrededor de 24.7 millones de usuarios móviles.

      Ante este panorama, los usuarios con línea AT&T se cuestionen qué pasará con su servicio, el saldo disponible y el plan contratado con la compañía. En Tech Bit te contamos todo lo que debes saber.

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      Si cuentas con una línea telefónica AT&T, por el momento no debes temer la pérdida de tu plan o número telefónico. Por ahora, los planes contratados se mantendrán tal cual ya que el procedimiento de compraventa no modifica nada del servicio brindado.

      De igual forma, los clientes de prepago, las recargas y el saldo disponible se mantienen bajo las condiciones actuales, mientras que los planes pospagos se conservan en los términos establecidos en sus respectivos contratos.

      Proceso legal y continuidad del servicio móvil

      Por otro lado, si te encuentras pagando un equipo celular a mensualidades con la compañía, la deuda no desaparecerá y no habrá ninguna modificación en las fechas de facturación, por lo que deberás seguir cumpliendo con los pagos en tiempo y forma.

      Tampoco se espera que exista alguna afectación en el servicio móvil derivada de la venta por lo que no habrá ninguna suspensión o modificación inmediata en la red.

      Vale la pena señalar que esta compra aún requiere revisiones legales y aprobación por parte del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), por lo que se espera que la transacción se concrete hasta el primer trimestre del 2027.

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