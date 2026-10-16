Sheinbaum anuncia universidad Rosario Castellanos en Tlalpan
El inmueble, propiedad de Alfonso Durazo, fue regularizado para uso educativo en la alcaldía Tlalpan.
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CIUDAD DE MÉXICO, octubre 16 (EL UNIVERSAL).- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció una nueva Universidad Rosario Castellanos y del Bachillerato Nacional en "casa Tlalpan", propiedad de quien fuera director de la Policía del entonces Distrito Federal, Alfonso "El Negro" Durazo.
Detalles confirmados
"Fue recuperada a finales de los 90. Durante un tiempo fue sede de la Academia Mexicana de la Ciencia, atendimos la parte jurídica que todavía no estaba totalmente regularizado ese predio y ahora se va a convertir en una sede de la Universidad Nacional Rosario Castellanos y de una preparatoria", explicó en su conferencia mañanera de este viernes 16 de octubre en Palacio Nacional.
¿Qué declaró Claudia Sheinbaum sobre Tlalpan?
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Sheinbaum Pardo aseguró que la alcaldía Tlalpan, de la que ella fue jefa delegacional, es en la que más ha bajado la percepción de inseguridad en la Ciudad de México.
"Tengo una parte de mi corazón en Tlalpan", expresó la Mandataria al externar su respaldo a la alcaldesa, Gabriela Osorio.
"Gaby es la mejor alcaldesa que ha tenido la alcaldía, ha hecho un trabajo extraordinario. Con decirles que es la alcaldía de la Ciudad de México que más ha bajado la percepción de inseguridad y de las mejores calificadas de todos los alcaldes del país, así que queremos mucho a Gaby, queremos mucho a Tlalpan", mencionó.
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