logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

María Guadalupe, festeja con sus seres queridos y amigos

Fotogalería

María Guadalupe, festeja con sus seres queridos y amigos

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

Sheinbaum anuncia universidad Rosario Castellanos en Tlalpan

El inmueble, propiedad de Alfonso Durazo, fue regularizado para uso educativo en la alcaldía Tlalpan.

Por El Universal

Octubre 16, 2026 08:53 a.m.
A
Sheinbaum anuncia universidad Rosario Castellanos en Tlalpan
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      CIUDAD DE MÉXICO, octubre 16 (EL UNIVERSAL).- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció una nueva Universidad Rosario Castellanos y del Bachillerato Nacional en "casa Tlalpan", propiedad de quien fuera director de la Policía del entonces Distrito Federal, Alfonso "El Negro" Durazo.

      Detalles confirmados

      "Fue recuperada a finales de los 90. Durante un tiempo fue sede de la Academia Mexicana de la Ciencia, atendimos la parte jurídica que todavía no estaba totalmente regularizado ese predio y ahora se va a convertir en una sede de la Universidad Nacional Rosario Castellanos y de una preparatoria", explicó en su conferencia mañanera de este viernes 16 de octubre en Palacio Nacional.

      ¿Qué declaró Claudia Sheinbaum sobre Tlalpan?

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Sheinbaum Pardo aseguró que la alcaldía Tlalpan, de la que ella fue jefa delegacional, es en la que más ha bajado la percepción de inseguridad en la Ciudad de México.

      "Tengo una parte de mi corazón en Tlalpan", expresó la Mandataria al externar su respaldo a la alcaldesa, Gabriela Osorio.

      "Gaby es la mejor alcaldesa que ha tenido la alcaldía, ha hecho un trabajo extraordinario. Con decirles que es la alcaldía de la Ciudad de México que más ha bajado la percepción de inseguridad y de las mejores calificadas de todos los alcaldes del país, así que queremos mucho a Gaby, queremos mucho a Tlalpan", mencionó.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Sheinbaum anuncia universidad Rosario Castellanos en Tlalpan
      Sheinbaum anuncia universidad Rosario Castellanos en Tlalpan

      Sheinbaum anuncia universidad Rosario Castellanos en Tlalpan

      SLP

      El Universal

      El inmueble, propiedad de Alfonso Durazo, fue regularizado para uso educativo en la alcaldía Tlalpan.

      Huracán Trudy categoría 3 se acerca a la costa del Pacífico
      Huracán Trudy categoría 3 se acerca a la costa del Pacífico

      Huracán Trudy categoría 3 se acerca a la costa del Pacífico

      SLP

      AP

      Trudy se localiza a 385 km de Acapulco con vientos de 195 km/h y avanza hacia el noroeste.

      Detienen a alcalde de Puerto Aventuras, Quintana Roo, por extorsión
      Detienen a alcalde de Puerto Aventuras, Quintana Roo, por extorsión

      Detienen a alcalde de Puerto Aventuras, Quintana Roo, por extorsión

      SLP

      El Universal

      Además del alcalde, fueron aprehendidos dos funcionarios implicados en el esquema de extorsión agravada.

      Alarma por ameba en varios lagos de Mérida
      Alarma por ameba en varios lagos de Mérida

      Alarma por ameba en varios lagos de Mérida

      SLP

      El Universal