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Elon Musk presenta Tesla Roadster que levita y genera memes

Usuarios en redes sociales crearon memes sobre posibles accidentes con autos voladores.

Por El Universal

Octubre 16, 2026 08:52 a.m.
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Elon Musk presenta Tesla Roadster que levita y genera memes
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      CIUDAD DE MÉXICO, octubre 16 (EL UNIVERSAL).- Elon Musk presentó este jueves el nuevo proyecto de su empresa Tesla, el automóvil eléctrico Roadster, el cual, según el empresario, podrá volar. Dicha característica desató una ola de memes en las redes sociales.

      Elon Musk presenta Tesla Roadster volador

      En el video de la presentación del nuevo modelo se aprecia cómo el vehículo es propulsado por gas frío, lo que provoca el efecto de que el auto vuela o levita. Los usuarios en redes no tardaron en sacar provecho de este escenario.

      Reacciones y memes en redes sociales

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      La mayoría de los usuarios ironizaron con los accidentes vehiculares que implicaría utilizar autos voladores.

      Los memes sobre el Tesla Roadster vinieron de diferentes partes del mundo.

      Los memes que más abundaron fueron sobre los conductores en situaciones ridículas como quedar atorados en cables o chocar contra edificios y carteles.

      Muchos hicieron un montaje con el Tesla Roadster impactando contra las torres gemelas.

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