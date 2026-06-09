"200 años del Colegio Guadalupano Josefino"
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La exposición temporal "200 años del Colegio Guadalupano Josefino" se presenta en el Museo de Sitio de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí como parte de las actividades conmemorativas por el bicentenario de la institución fundada en 1826.
La muestra reúne documentos, objetos históricos y piezas artísticas que permiten conocer la trayectoria del colegio que dio origen a la máxima casa de estudios potosina.
A través de un recorrido cronológico, la exposición aborda distintos momentos de la historia del Colegio Guadalupano Josefino y su papel en la vida educativa de San Luis Potosí.
Una línea del tiempo integra acontecimientos locales, nacionales e internacionales que acompañaron el desarrollo de la institución a lo largo de dos siglos.
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Entre las piezas que conforman la muestra destacan los retratos al óleo de Manuel María de Gorriño y Arduengo, José Guadalupe de los Reyes y José María Guillén, quienes dirigieron el colegio durante el siglo XIX. Estas obras permiten acercarse a algunas de las figuras que participaron en la consolidación de uno de los proyectos educativos más importantes de la entidad.
El conjunto expositivo también incluye reproducciones de planos arquitectónicos que muestran las transformaciones del Edificio Central desde sus primeros años hasta la actualidad.
A ello se suman reconocimientos originales de finales del siglo XIX, una recreación de la vestimenta estudiantil de la época y diversos objetos conmemorativos vinculados a la historia de la institución.
Como parte del recorrido, el público podrá observar la copa utilizada durante la celebración del primer centenario del colegio, así como un busto de Ildefonso Díaz de León y el retrato de Ponciano Arriaga Leija.
Con estos elementos, la exposición ofrece una mirada a los personajes, espacios y documentos que forman parte de la memoria histórica de una institución clave en la vida cultural y educativa de San Luis Potosí.
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