Manuscritos de Da Vinci, en plataforma digital

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La Embajada de Italia en Londres, en colaboración con el Museo Galileo y el Ministerio de Cultura, ha sido sede del lanzamiento de una nueva plataforma digital que reúne por primera vez en más de 400 años las dos principales colecciones de escritos y dibujos de Leonardo da Vinci.

Disponible desde hoy en teche.museogalileo.it/leonardo, Leonardotheka constituye el mayor recurso digital del mundo dedicado a los manuscritos de Leonardo.

Como culminación de un proyecto de una década ideado por el Museo Galileo y desarrollado en asociación con el Royal Collection Trust, la Veneranda Biblioteca Ambrosiana y la Biblioteca Leonardiana de Vinci, y realizado gracias al trabajo de destacados investigadores y expertos en tecnología de la información del Museo Galileo, alrededor de 3.500 páginas de manuscritos de Leonardo -que habían permanecido separadas desde finales del siglo XVI- han sido finalmente reunidas.

Leonardotheka ofrece una nueva perspectiva sobre el pensamiento, la visión y el método de trabajo de Leonardo. Gracias a la restauración digital de una parte de los folios, la plataforma pone en evidencia la conexión entre los estudios científicos y los dibujos figurativos del genio toscano, separados de forma arbitraria por Pompeo Leoni a finales del siglo XVI.

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El Museo Galileo promovió la colaboración entre diversas instituciones, integrando el conocimiento de los principales especialistas del mundo con siglos de investigación acumulada, con el objetivo de ampliar el acceso a la rica herencia de Leonardo a través de una plataforma pública.

Leonardotheka reúne los 1.119 folios del Codex Atlanticus -la mayor colección de escritos de Leonardo perteneciente a un único corpus, conservada en la Veneranda Biblioteca Ambrosiana- con el núcleo más importante de dibujos figurativos, anatómicos, paisajísticos y naturalistas del genio de Vinci, es decir, alrededor de 550 folios de la Royal Collection de Windsor.

Estas dos colecciones han sido ahora reunidas digitalmente en una plataforma accesible para todos.

Tras la muerte de Leonardo, Francesco Melzi -su último discípulo- heredó todos sus manuscritos. Sin embargo, estos pasaron después a manos del escultor aretino Pompeo Leoni, quien desmembró cuadernos y hojas sueltas, distribuyendo el material en dos álbumes: en el primero, el más extenso, colocó ilustraciones y textos de carácter técnico y científico, mientras que el segundo lo dedicó a los estudios artísticos y figurativos.

A comienzos del siglo XVII, Polidoro Calchi, yerno de Leoni, heredó los manuscritos y vendió el álbum más voluminoso -posteriormente denominado Codex Atlántico- al conde Galeazzo Arconati, quien lo donó a la Veneranda Biblioteca Ambrosiana en 1637.

El otro álbum, con los trabajos figurativos, fue llevado a Inglaterra en la década de 1620 y pasó a formar parte de la Royal Collection hacia 1670, probablemente como un regalo destinado al rey Carlos II.

La nueva versión de Leonardotheka ha permitido la recomposición de 50 manuscritos, gracias a la incorporación de pequeños fragmentos conservados en Windsor dentro de las páginas del Codex Atlántico, restituyendo así su contexto original.

El embajador Fabio Cassese, quien inauguró la conferencia "Leonardotheka, an innovative tool for the study of Leonardo's codices", declaró: "La importancia de Leonardo trasciende las fronteras nacionales. Leonardo no pertenece solo a Italia, sino al patrimonio cultural y científico de toda la humanidad. Por eso, proyectos como Leonardotheka tienen una relevancia crucial que va mucho más allá de la investigación académica. La colaboración entre el Museo Galileo de Florencia, el Royal Collection Trust de Windsor y la Veneranda Biblioteca Ambrosiana de Milán constituye un ejemplo virtuoso de este espíritu de cooperación".