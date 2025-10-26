Hoy a escena “Quena Unca Xantolo”

Trescia Colectivo presentará la obra de teatro “Quena Unca Xantolo” hoy domingo 26 de octubre a las 12:00 horas en el Museo Francisco Cossío.

La puesta en escena está dirigida a toda la familia y busca acercar al público a los símbolos y significados del Xantolo, tradición viva de la Huasteca potosina que celebra la vida a través del recuerdo.

La obra aborda la importancia de los elementos del altar de muertos y el vínculo espiritual entre los vivos y quienes han partido. A través de distintas historias y personajes, se plantea la idea de que la muerte no representa un final, sino una forma de trascendencia.

Entre los protagonistas se encuentran Tlacuani, Xóchitl, el Copalero y Doña Muerte, cada uno con una historia que resalta la riqueza simbólica de esta festividad.

Tlacuani, interpretada por Rox Trujillo, es una figura inspirada en el tlacuache, animal asociado con la astucia y la sabiduría. Su historia explora el aprendizaje sobre el valor de cada elemento en el altar y las decisiones que dan sentido a la existencia.

Por su parte, Xóchitl, interpretada por Denise Azucena Flores narra su relación con Huitzilin, retomando la leyenda del cempasúchil y el colibrí, símbolos del amor eterno y la guía espiritual de las almas.

El Copalero, papel a cargo de Rodrigo Hersan, representa el trabajo ritual y la preparación del altar. Su personaje refleja la conexión entre lo terrenal y lo espiritual, recordando el poder del copal como elemento que purifica y abre el camino a los difuntos.

Finalmente, Doña Muerte, interpretada por Andrea Bárcenas, se presenta como una figura que equilibra la vida y la muerte, danzando entre ambos mundos y recordando al público que toda despedida es también un acto de celebración. Con “Quena Unca Xantolo”, el Colectivo propone un montaje que combina teatro, tradición y lenguaje simbólico para compartir con las nuevas generaciones el sentido cultural del Día de Muertos.