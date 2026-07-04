"Arte entre capas", propone explorar el collage

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Durante todos los sábados de julio el taller "Arte entre capas: armando tu collage", iniciando este 4 de julio y se realizará de 10:00 a 14:00 horas en el Centro Cultural Universitario Caja Real.

El taller busca acercar al público a la creación artística mediante la elaboración de collages con papel, telas, revistas y materiales reciclados, a partir de las exposiciones que actualmente alberga el recinto o de experiencias personales.

La dinámica permitirá que cada participante construya una pieza propia con distintos materiales y recursos visuales. El collage es una técnica que combina imágenes, texturas y objetos para desarrollar composiciones originales, sin requerir experiencia previa en artes plásticas.

Como punto de partida, las y los asistentes podrán tomar referencias de las muestras "Origen", de Rosario Guillermo, y "Construcción Plástica", de Héctor de Anda. Ambas exposiciones ofrecen distintos lenguajes visuales que pueden servir de inspiración para la creación de nuevas obras durante el desarrollo del taller.

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La exposición "Origen" reúne más de 30 piezas en las que Rosario Guillermo integra cerámica, pintura, dibujo y collage para construir composiciones relacionadas con la naturaleza. Por su parte, "Construcción Plástica" presenta obras de Héctor de Anda que abarcan disciplinas como pintura, grabado, fotografía, escultura y ensamble, además del uso de materiales reciclados y elementos asociados al arte urbano.

Este será un espacio de creación abierto al público y propone que cada participante observe las obras exhibidas, identifique elementos de interés y los traduzca en un collage que refleje una interpretación personal o una historia propia.