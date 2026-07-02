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Lectura narrativa de Includere

Por Estrella Govea

Julio 02, 2026 03:00 a.m.
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Lectura narrativa de Includere
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      En la Casa Museo Manuel José Othón se llevara a cabo la lectura de Includere, narrativa de población neurodivergente, que se realizará este 2 de julio a las 19:30 horas, estará a cargo del escritor potosino Emilio Palomino y forma parte de una propuesta que reúne textos enfocados en las experiencias y perspectivas de personas neurodivergentes.

      La sesión se integra a las acciones del Club Includere, un espacio dirigido a jóvenes con discapacidad intelectual y neurodiversidades. El proyecto impulsa el desarrollo de habilidades para la vida independiente mediante actividades relacionadas con la comunicación, las finanzas, la cocina, el desarrollo socioemocional, el emprendimiento, la vida social y la actividad física, además de incorporar expresiones literarias como parte de su programación. 

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