GUÍA ¿A DÓNDE IR?

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Julio llega con una agenda de espectáculos que incluye conciertos, festivales, musicales y presentaciones para distintos públicos con artistas nacionales e internacionales, convirtiéndose en opciones para quienes buscan asistir a eventos durante el verano.

SAN LUIS POTOSÍ

El 3 de julio tiene dos propuestas musicales. El Museo Federico Silva será sede de "Latidos de México", un concierto gratuito de la agrupación Hunac-Ceel programado a las 20:00 horas. El recital ofrecerá un recorrido por ritmos tradicionales de distintas regiones del país, con un repertorio enfocado en la música mexicana.

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Ese mismo día, la cantante noruega Liv Kristine, ex vocalista de Theatre of Tragedy y Leaves´ Eyes, se presentará en Bunker 57 como parte de su gira por México. El concierto reunirá temas representativos de su trayectoria dentro del metal gótico y material de su etapa como solista.

El 17 de julio continuará la programación con la presentación del primer álbum Panoramas Nocturnos de Nunca Fuimos Listos, en el Centro de Difusión Cultural "Raúl Gamboa". La banda compartirá escenario con Andie Gago y Panoramas en una noche dedicada a proyectos independientes.

También el 17 de julio, el Multiforo Sónica recibirá a Segundos Auxilios y Los Viejos, agrupaciones que forman parte de la escena nacional de punk y hardcore, en un concierto dirigido a los seguidores de estos géneros.

MONTERREY

La cartelera arrancará el 4 de julio con el Regios Country Fest en Foro Corona Monterrey, un festival que reunirá a exponentes de la música country y actividades temáticas para los asistentes.

Ese mismo día, el Escenario GNP Seguros albergará dos producciones especiales: AOT, Vol. II The Last Attack, In Concert, un espectáculo sinfónico inspirado en la música del anime Attack on Titan, y Symphonic Coldplay Spectacular Tribute, que reinterpretará los principales éxitos de la banda británica con acompañamiento orquestal.

También el 4 de julio iniciará temporada Matilda, El Musical, en el Auditorio Banamex, adaptación escénica basada en la obra de Roald Dahl y una de las producciones familiares más reconocidas del teatro musical.

El 11 de julio, José Meyer Ibarra ofrecerá un concierto en Metapatio, mientras que el 16 de julio la banda japonesa FLOW llegará al Showcenter Complex con su gira Naruto The Rock World Tour 2026, en la que interpreta los temas más populares del anime Naruto.

Durante el mes también continuará el FIFA Fan Festival Monterrey en Parque Fundidora con actividades gratuitas y conciertos al aire libre. Entre los artistas anunciados se encuentran El Malilla 4 de julio, Los Payasonicos 5 de julio, La Costumbre 7 de julio, MC Davo 10 de julio, La Sonora Dinamita 11 de julio y Kevis & Maykyy 18 de julio.

GUADALAJARA

El 4 de julio, Virlan García presentará Mi Entorno Tour, en el Auditorio Telmex, gira con la que promueve sus producciones más recientes sin dejar de lado los temas que lo consolidaron dentro del regional mexicano.

La programación continuará el 17 de julio con La Arrolladora Banda El Limón, una de las agrupaciones más representativas de la banda sinaloense; el 24 de julio será el turno de Cuisillos, mientras que el 30 de julio Ricardo Montaner regresará al mismo recinto con un espectáculo integrado por los mayores éxitos de su carrera.

QUERÉTARO

Del 1 al 5 de julio se llevará a cabo el Festival Internacional de Jazz Querétaro 2026, uno de los encuentros musicales más importantes del verano en la entidad. La programación será gratuita y se desarrollará en espacios como el Teatro Metropolitano, Plaza de Armas, el Centro de las Artes, el Museo Regional y diversos foros de la capital y municipios.

El programa contempla la participación de agrupaciones y músicos como Ritopo, Kiss My Jazz y Swing Querétaro, Solovino, Los Bandidos del Río Frío, Kin Kon You, Korazound, Dantor, Resijazz, Alborea, The Groove Investigators, 3er Camino, Javier Regalado 4tet, Numerology y Mollete Jazz Band, con propuestas que abarcan desde el jazz tradicional hasta fusiones contemporáneas.

CIUDAD DE MÉXICO

AUDITORIO NACIONAL

Del 1 al 26 de julio se presentará Disney On Ice: ¡Vive la Magia!, producción familiar que reunirá a más de 50 personajes de Disney sobre la pista de hielo. El espectáculo incorporará historias de Intensamente 2, Moana 2, Frozen, Toy Story, Zootopia y Encanto, además de un desfile con varias de las princesas de la compañía.

El 31 de julio, Mijares celebrará cuatro décadas de trayectoria con Mijares Sinfónico, concierto que ofrecerá nuevas versiones de sus temas más conocidos acompañado por una orquesta en vivo.

ESTADIO GNP

El 4 de julio se presentará RÜFÜS DU SOL, una de las agrupaciones más reconocidas de la música electrónica contemporánea.

El 11 de julio será el turno de Caifanes, que regresará con un recorrido por los temas que marcaron varias generaciones del rock mexicano.

Los días 17 y 18 de julio, Grupo Firme ofrecerá dos conciertos como parte de su gira nacional.

El 31 de julio iniciará la serie de presentaciones de Harry Styles con Together Together, espectáculo que continuará durante los primeros días de agosto en el mismo recinto.

ARENA CDMX

La agrupación surcoreana ENHYPEN llegará con su gira Blood Saga in Latin America los días 11, 12 y 14 de julio. El grupo, considerado uno de los principales exponentes actuales del K-pop, presentará un espectáculo con producción de gran formato y temas de sus álbumes más recientes.

PALACIO DE LOS DEPORTES

El 25 de julio, El Tri regresará a los escenarios de la capital con el concierto Adicto al Rocanrol, en el que Alex Lora y la banda recorrerán los clásicos que han definido más de cinco décadas de trayectoria dentro del rock mexicano.