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Charla Identidad y destino

Por Estrella Govea

Julio 02, 2026 03:00 a.m.
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Charla Identidad y destino
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      La conferencia "Identidad y destino. Nombres que hacen historia. Crónicas de los pueblos y ciudades potosinas" se realizará el 2 de julio a las 19:00 horas en El Colegio de San Luis.

      La sesión reunirá a cronistas e investigadores para analizar el origen, significado e historia de los nombres de distintos municipios potosinos, con el propósito de mostrar cómo la toponimia forma parte de la memoria e identidad de cada localidad.

      Durante el conversatorio participarán Carolina Valadez Araiza, María de Jesús Guevara Macías, Josué David Martínez Mejía y Carlos Colunga Dávila, con la moderación de Marco Antonio Zárate Arévalo. Cada ponente abordará el caso de un municipio distinto y aportará elementos históricos, documentales y culturales para explicar el contexto en el que surgieron sus nombres y la evolución de estas poblaciones a lo largo del tiempo.

      La charla incluirá el caso de Villa de Arriaga, municipio fundado en el siglo XIX que recibió ese nombre en honor al político liberal Ponciano Arriaga, figura clave en la historia de San Luis Potosí y del constitucionalismo mexicano.

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      También se revisará Villa de Pozos, localidad cuyo crecimiento estuvo ligado a la actividad minera y que recientemente recuperó la categoría de municipio, además de conservar un nombre asociado a los antiguos pozos de agua de la zona.

      El programa también dedicará espacio a San Luis Potosí, asimismo, se abordará Santo Domingo, municipio del Altiplano potosino cuyo nombre está relacionado con la tradición religiosa establecida durante el periodo colonial.

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