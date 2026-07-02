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La Orquesta Sinfónica de San Luis Potosí presentará el concierto ¡Gool Sinfónico! este 2 de julio en la Iglesia de San Francisco de Asís, en el municipio de Villa de Pozos, bajo la dirección del maestro Enrique Barrios.

El programa ofrecerá un recorrido musical por países con tradición futbolística y presencia constante en las Copas del Mundo. La selección reúne composiciones de Inglaterra, Francia, España, Argentina y México, con una propuesta que vincula la música de concierto con uno de los fenómenos culturales de mayor alcance internacional.

El repertorio incluirá Encuentros, de Samuel Zyman; la Marcha n.° 1 "Pompa y Circunstancia", de Edward Elgar; Hey Jude, de The Beatles; el Can-can de Orfeo en los infiernos, de Jacques Offenbach; La vie en rose, popularizada por Édith Piaf, y la Danza general de Daphnis et Chloé, de Maurice Ravel.

La segunda parte del concierto reunirá Libertango, de Astor Piazzolla; Malambo, del ballet Estancia, de Alberto Ginastera; la Danza n.° 1 de La vida breve y la Danza del fuego de El amor brujo, ambas de Manuel de Falla. También formarán parte del programa Me llaman la primorosa y el Intermedio de La boda de Luis Alonso, de Gerónimo Giménez.

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¡Gool Sinfónico! volverá a presentarse después de la respuesta obtenida en su función reciente en la Cineteca Alameda.

La función marcará el regreso de la agrupación a este recinto después de 21 años, tras sus presentaciones realizadas en 2004 y 2005.