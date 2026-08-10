Mariano Soto y las señales de un sueño

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Mariano Soto no comenzó su carrera musical con la certeza de convertirse en cantante. Aunque la música estuvo presente desde su infancia, a través de la guitarra de su padre y las canciones que escuchaba en casa, durante años fue una inquietud que quedó en segundo plano.

Estudió fisioterapia, ejerció la profesión y mantuvo el canto como una afición hasta que una invitación inesperada cambió el rumbo de su vida.

En septiembre de 2025 tuvo su primera presentación profesional en Mérida. La experiencia lo llevó a preguntarse si aquel sueño que había dejado pendiente todavía podía convertirse en una realidad. Mariano cuenta que entonces habló con Dios y le pidió una señal que le indicara si debía seguir por ese camino. Poco después llegó uno de los encuentros que marcarían el inicio de su carrera.

Mientras buscaba la posibilidad de cantar con el Mariachi Vargas de Tecalitlán, esperó durante horas cerca del hotel donde se encontraba la agrupación. Ahí conoció a integrantes del mariachi y posteriormente al director Carlos Martínez, quien finalmente le permitió subir al escenario. Para Mariano, aquella oportunidad fue la respuesta a la señal que había pedido.

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Desde entonces, su trayectoria ha crecido con rapidez. Ha compartido escenario con distintas agrupaciones de mariachi y figuras de la música mexicana, además de presentarse en Mérida, Ciudad de México, Monterrey y otros puntos del país. También recibió el respaldo de intérpretes como Humberto Cravioto y Rafael Negrete, quienes, además de reconocer su voz, le insistieron en la importancia de continuar con su preparación musical.

Para Mariano, cantar representa una forma de conectar con otras personas. Ha visto al público llorar, reconciliarse y abrazarse durante sus presentaciones, experiencias que han ampliado su manera de entender la música. "Es algo místico y mágico para mí la música", señala.

Ahora busca acercarse al público de San Luis Potosí, estado donde estudió durante su infancia y cuya tradición musical reconoce. Su deseo es presentarse ante las y los potosinos, conocer a sus músicos y aprender de las distintas formas en que se interpreta la música mexicana en la entidad.

Aunque su carrera profesional apenas comenzó, Mariano ya tiene nuevos objetivos: grabar su primer sencillo, trabajar en un disco, registrar canciones inéditas y presentarse en el Zócalo de la Ciudad de México. A largo plazo, sueña con compartir escenario con grandes intérpretes de la música mexicana y llevar su voz a otros países.

Por ahora, aquel hombre que alguna vez ejerció como fisioterapeuta sigue las señales que encuentra en el camino. La diferencia es que ya no espera saber si el sueño es posible: ahora está trabajando para hacerlo realidad.

La calidad de su trabajo puede seguirse en redes sociales, donde aparece como Mariano Soto, comparte su trabajo y presentaciones como intérprete de música regional mexicana.