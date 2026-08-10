Evacuaciones y vuelos cancelados en China por "Dolphin"

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Los aeropuertos de Shanghái cancelaron cientos de vuelos el lunes luego que la tormenta tropical Dolphin dejó fuertes lluvias en el este de China, lo que provocó inundaciones en algunos lugares, al día siguiente de tocar tierra como tifón.

Los aeropuertos Hongqiao y Pudong de Shanghái cancelaron más de 900 vuelos, o alrededor del 40% de los previstos, después que se cancelaran unos 1.300 el día anterior, según el Grupo Aeroportuario de Shanghái.

Shanghái también suspendió algunas de sus líneas de metro el lunes, y el Grupo Ferroviario Chengdu de China suspendió 115 trenes, publicó la agencia estatal de noticias Xinhua.

Las autoridades han advertido sobre riesgos de inundaciones graves y aludes de tierra en algunas zonas. La televisora estatal CCTV reportó que las autoridades en Yueqing, una ciudad de la provincia de Zhejiang, buscaban a personas atrapadas en viviendas inundadas.

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La Administración Meteorológica de China indicó que Dolphin se desplazaba hacia el noroeste a entre 15 y 20 kilómetros por hora (de 9 a 12 mph) y se esperaba que continuara debilitándose.

Dolphin tocó tierra el domingo por la noche en Taizhou, en la provincia de Zhejiang, con vientos de 151 km/h (93 mph), tras generar fuertes lluvias al norte de Taiwán durante el fin de semana.

Dolphin había obligado a al menos 760.000 personas a reubicarse de manera preventiva, incluidas más de 390.000 en Taizhou. Las autoridades en Shanghái y en la provincia de Fujian evacuaron a más de 210.000 y 160.000 personas, respectivamente, de zonas de mayor riesgo.

Las autoridades en Hangzhou, la capital de Zhejiang, cerraron temporalmente sus emblemáticos sitios escénicos del Lago del Oeste, así como templos, parques y museos, y reabrirán el martes.

En otros lugares, la tormenta tropical Chan-hom se dirigía hacia la costa japonesa del Pacífico. La tormenta registraba vientos de 83 km/h (51 mph) el lunes por la mañana y se pronostica que se fortalecerá ligeramente antes de tocar tierra entre el martes y el miércoles, según la Agencia Meteorológica de Japón.

Tormenta intensificó monzón en Filipinas

Dolphin no impactó directamente en Filipinas, pero contribuyó a agravar las lluvias monzónicas estacionales que provocaron inundaciones y deslaves de tierra en la región de Luzón, en la isla norteña principal.

Un alud de tierra sepultó tres casas el domingo por la noche en la ciudad turística montañosa de Baguio, en el norte, y mató a cinco personas, con al menos otras cinco aún desaparecidas, informaron las autoridades. La búsqueda frenética de los desaparecidos continuaba el lunes pese a las lluvias intermitentes. Tres personas fueron rescatadas con vida y trasladadas a un hospital, de acuerdo con las autoridades de Baguio.

Las muertes por el deslave elevaron a 15 el número de fallecidos en casi una semana de lluvias torrenciales, inundaciones y una tormenta tropical la semana pasada en la región norteña de Luzón, indicó la Oficina de Defensa Civil del gobierno.

Más de un millón de personas se vieron afectadas por las fuertes lluvias monzónicas y las inundaciones, incluidas unas 98.000 que fueron desplazadas de sus hogares.