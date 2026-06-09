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Cultura

"CHAC MOOL" CINCO DÉCADAS DE CREACIÓN ESCULTÓRICA

La exposición del artista Sebastián reunirá esculturas monumentales, a partir de una propuesta vinculada al arte contemporáneo

Por Estrella Govea

Junio 09, 2026 03:00 a.m.
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"CHAC MOOL" CINCO DÉCADAS DE CREACIÓN ESCULTÓRICA
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      La exposición "Chac Mool", del escultor mexicano Sebastián, se inaugurará este 9 de junio en la Plaza de Armas y el Centro Cultural Palacio Municipal de San Luis Potosí, la muestra reunirá esculturas monumentales, maquetas y dibujos que revisan una de las figuras más representativas del imaginario mesoamericano a partir de una propuesta vinculada al arte contemporáneo.

      La exposición presenta obras realizadas entre 1968 y 2023, lo que permite observar distintas etapas de la producción artística de Sebastián.

      A través de piezas elaboradas en acero, hierro esmaltado, bronce y recinto negro, el artista plantea nuevas interpretaciones del Chac Mool mediante estructuras geométricas, juegos de volumen y relaciones espaciales que caracterizan gran parte de su trabajo escultórico.

      Distribuida entre espacios abiertos y salas de exhibición, la muestra establece un diálogo entre el patrimonio arquitectónico y las formas contemporáneas de la escultura.

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      La Plaza de Armas funcionará como una galería al aire libre, mientras que el Centro Cultural Palacio Municipal albergará parte del conjunto de obras que integran el proyecto.

      Entre las piezas destacadas se encuentra "El Pasito", una escultura de casi 11 metros de altura que permanecerá durante tres meses en el Centro Histórico. La obra se incorpora al paisaje urbano como uno de los elementos centrales de la exposición y forma parte del recorrido que el público podrá realizar por ambos recintos.

      Con más de cinco décadas de trayectoria, Enrique Carbajal, conocido como Sebastián, ha desarrollado una obra centrada en la escultura monumental y el diseño arquitectónico.

      Desde la década de 1960 construyó un lenguaje propio basado en principios de la geometría, las matemáticas y disciplinas como la topología y la cristalografía, intereses que han definido una producción reconocida por su exploración formal y su presencia en espacios públicos de México y otros países.

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