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19S: El sismo que cambió a México, pero persisten retos

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Cultura

Día de la fotografía

Por Estrella Govea

Septiembre 20, 2026 03:00 a.m.
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Día de la fotografía
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      Cada 21 de septiembre se conmemora el Día del Fotógrafo, una fecha relacionada con la llegada del daguerrotipo a América Latina. La técnica fue creada por el francés Louis Daguerre en 1839 y marcó un cambio en la forma de registrar personas, acontecimientos y recuerdos. Su aparición abrió una nueva etapa para la imagen, hasta entonces relacionada principalmente con la pintura.

      El daguerrotipo fue el primer procedimiento fotográfico anunciado y difundido de manera oficial. Con esta técnica, la fotografía comenzó a formar parte de la vida cotidiana y permitió conservar retratos y recuerdos familiares en un periodo más corto que los procesos pictóricos. El instrumento estableció una herramienta que con el tiempo se convirtió en una forma de registro histórico, expresión artística y construcción de memoria.

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