Día de la fotografía

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Cada 21 de septiembre se conmemora el Día del Fotógrafo, una fecha relacionada con la llegada del daguerrotipo a América Latina. La técnica fue creada por el francés Louis Daguerre en 1839 y marcó un cambio en la forma de registrar personas, acontecimientos y recuerdos. Su aparición abrió una nueva etapa para la imagen, hasta entonces relacionada principalmente con la pintura.

El daguerrotipo fue el primer procedimiento fotográfico anunciado y difundido de manera oficial. Con esta técnica, la fotografía comenzó a formar parte de la vida cotidiana y permitió conservar retratos y recuerdos familiares en un periodo más corto que los procesos pictóricos. El instrumento estableció una herramienta que con el tiempo se convirtió en una forma de registro histórico, expresión artística y construcción de memoria.