Japón devuelve a México patrimonio cultural

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Por primera vez, Japón devolvió voluntariamente a México un patrimonio cultural que estaba en posesión de un coleccionista de ese país.

La embajadora de México en Japón, Melba Pría, destacó la entrega de una máscara que compró el coleccionista en Francia y quien solicitó permanecer en el anonimato.

"Estuvo con ella porque le parecía de una belleza extraordinaria y ahora, entrado en años dice que 'es necesario que regrese a casa, que esté segura'", dijo la diplomática.

Indicó Pría que con estos gestos, las personas de Japón muestran su manera de ver el mundo, su generosidad hacia México y apoyan las relaciones bilaterales.

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"Así de generoso es el mundo, y así de generosa va está máscara de regreso a México" añadió la embajadora.

La embajada de México en Japón indicó que esta devolución simboliza la "profunda amistad" y "relación de cooperación" entre ambos países, así como el compromiso compartido con la protección y preservación del patrimonio cultural.