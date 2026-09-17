Música mexicana llega a Qatar con Enrique Diemecke al frente

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Obras de Arturo Márquez, Carlos Chávez,? Blas Galindo y Silvestre Revueltas se presentarán en Doha como parte del Año de Cultura Qatar, Canadá y México. El próximo 18 de septiembre será el concierto "Sounds of Mexico en el Qatar National Convention Centre con la Orquesta Filarmónica de Qatar" (QPO), bajo la batuta de Enrique Diemecke.??

"La música nos permite experimentar otra cultura de una manera inmediata y emocional. Con ´Sounds of Mexico´, acercamos al público de Qatar música que quizá no escucha con frecuencia y le brindamos la oportunidad de descubrir a los compositores y las historias que hay detrás de ella. Eso es lo que hace que ´Years of Culture´ sea tan valioso: acerca a las personas y a las culturas de una forma muy natural", son palabras del director ejecutivo de la Orquesta Filarmónica de Qatar, Kurt Meister, que pueden leerse en el boletín oficial del concierto.

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El programa abrirá con el famoso "Danzón No. 2" de Arturo Márquez, y seguirá con los "Sones de Mariachi", de Blas Galindo, la "Chacona en mi menor", de Carlos Chávez, y "Redes", Segunda Suite, de Silvestre Revueltas.??Con este concierto, además, Diemecke, uno de los directores latinoamericanos más relevantes del presente, marca su regreso a Qatar, puesto que dirigió la Filarmónica de Qatar en Doha en septiembre de 2025 durante "A Musical Encounter: Sounds of Qatar and Argentina".