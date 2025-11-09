Diálogo “Fotografía potosina contemporánea “

La charla “Fotografía potosina contemporánea”, fue un encuentro con las fotógrafas Lorena Martell, Andrea Alfaro y Rebecca Ulliczka, quienes compartieron en el Museo Universitario de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí su trabajo y reflexiones sobre las prácticas fotográficas actuales en la entidad.

La conversación fue moderada por Areli Escobedo “Kun”, generando un diálogo abierto sobre los procesos creativos, las búsquedas personales y los temas que atraviesan la producción visual en San Luis Potosí.

Durante el encuentro, las artistas presentaron una muestra de sus proyectos más recientes, marcados por la diversidad de enfoques y estilos. Lorena Martell habló de su trabajo vinculado al horror corporal y a la representación del cuerpo como espacio de conflicto y catarsis emocional. Su propuesta combina fotografía e intervención pictórica digital, una manera de romper con la fotografía tradicional y explorar la incomodidad visual como forma de expresión.

Por su parte, Andrea Alfaro expuso su transición hacia la fotografía conceptual y el autorretrato. Su obra explora las emociones y los vínculos con los espacios cotidianos, especialmente aquellos que remiten a la intimidad y la soledad. Alfaro explicó que su práctica surge de la necesidad de representar estados emocionales y transformaciones personales a través del cuerpo y el entorno doméstico, en una búsqueda que combina lo introspectivo con lo simbólico.

Rebecca Ulliczka presentó proyectos centrados en temas socioculturales y económicos, inspirados en su experiencia entre México y Alemania. En su serie La Divina Comedia, reflexiona sobre la práctica religiosa y las dinámicas colectiva.