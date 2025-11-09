En el Museo del Ferrocarril “Jesús García Corona” se inauguró la exposición fotográfica “Rostros Ferrocarrileros” en su segunda edición, en el marco del Día del Ferrocarrilero, celebrado cada 7 de noviembre.

La muestra reúne más de 45 retratos realizados por la fotógrafa potosina Karen Mireles, en homenaje a las y los trabajadores que dedicaron su vida al sistema ferroviario mexicano.

La exposición forma parte de un proyecto documental que busca preservar la memoria visual de los ferrocarrileros jubilados, visibilizando su papel en la construcción y operación de una de las infraestructuras más importantes del país.

Las imágenes capturan las huellas del tiempo en los rostros de quienes vivieron el ritmo de los trenes, entre jornadas extensas y un oficio que marcó generaciones.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Durante la inauguración, se destacó que esta segunda edición surgió a partir de la respuesta positiva del público a la primera muestra realizada en 2023. Carlos Calderón Otero, representante de jubilados de la Sección 24 del Sindicato de Trabajadores Ferrocarrileros, subrayó que más de 80 ex trabajadores participaron en la sesión fotográfica, aportando historias personales que enriquecen el acervo del museo.

Por su parte, la autora de la exposición, Karen Mireles, agradeció el respaldo del recinto y el apoyo de quienes colaboraron en el montaje. La fotógrafa explicó que cada retrato busca transmitir la dignidad y la identidad de los ferrocarrileros a través de gestos, miradas y detalles que revelan una vida dedicada al trabajo y al movimiento de los trenes.

La muestra se enmarca en la conmemoración del acto heroico de Jesús García Corona, el “Héroe de Nacozari”, quien salvó a su pueblo en 1907, origen del Día del Ferrocarrilero.

Con Rostros Ferrocarrileros, se preserva la memoria acercando al público a las historias de quienes forjaron los caminos de hierro que conectaron al país.