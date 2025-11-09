Presentan el libro de poemas “Concha Urquiza”

La presentación editorial del libro “Concha Urquiza. Nostalgia del presente (poemas 1921-1945)”, obra de José Mendoza y Laura Solís, será en la Casa Museo Manuel José Othón este lunes 10 de noviembre a las 19:30 horas, como parte del programa “Todos los lunes son de Palique”.

El libro reúne una selección de textos de Concha Urquiza, poeta nacida en Morelia, Michoacán, en 1910, considerada por diversos críticos, entre ellos Gabriel Zaid, como una de las voces femeninas más notables después de Sor Juana Inés de la Cruz. Urquiza fue profesora de historia y literatura en San Luis Potosí y tuvo una trayectoria marcada por su paso del pensamiento comunista al catolicismo, hecho que influyó notablemente en su obra.

A lo largo de su vida publicó en revistas como Ábside, Juventud y México al Día, y aunque gran parte de su poesía permaneció inédita durante años, su legado ha sido recuperado en ediciones posteriores. Títulos como Antología (1975), Nostalgia de Dios (1987) y El corazón preso (1990) revelan una voz poética centrada en el conflicto entre lo espiritual y lo humano. Murió en Ensenada, Baja California, en 1945, dejando una obra breve pero significativa dentro de la lírica mexicana.

El poeta José Mendoza, coautor del volumen, es originario de Chihuahua y una figura destacada en el ámbito literario y académico de Michoacán. Su trabajo como poeta, editor y docente ha sido fundamental en la formación de nuevas generaciones de escritores a través de los talleres de literatura de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, donde ha desarrollado antologías y materiales que difunden la poesía mexicana y latinoamericana.

Por su parte, Laura Eugenia Solís, historiadora y ensayista, aporta al libro una mirada desde la investigación cultural e histórica. Ha dirigido la Facultad de Historia y el Museo del Estado de Michoacán, y coordina actualmente proyectos de investigación sobre historia regional y literatura. Su colaboración en “Nostalgia del presente” contribuye a contextualizar la figura de Urquiza dentro de la tradición literaria michoacana y del pensamiento femenino en México.