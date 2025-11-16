logo pulso
Cultura

Muere Pancho Rodríguez, director de cine

Por El Universal

Noviembre 16, 2025 03:00 a.m.
A
Muere Pancho Rodríguez, director de cine

CIUDAD DE MÉXICO.- Pancho Rodríguez, director de la película “Llamando a un ángel” y la serie “Encrucijada”, murió este sábado a los 50 años de edad.

Fue su colega y amigo, el realizador Rafa Lara (“5 de mayo, la batalla”) quien lo dio a conocer a través de su cuenta de Facebook, en un mensaje acompañados por fotografías de ambos. “Como actor lo tuve en una película y una serie, como guionista coescribimos una película, como amigo y colega, compartimos cervezas, lugares que eran joyas ocultas, eventos del medio, muchas pláticas profundas y hartas risas. Nunca sabemos cuándo será el último abrazo, agradezco los que la vida nos permitió. Descanse en paz”, escribió Lara.

Rodríguez, nacido en Guadalajara en 1975, estaba buscando estrenar en México su más reciente cinta “Abracadáver”, protagonizada por Ianis Guerrero (“Club de Cuervos”), en la que unos hermanos dedicados a la magia se reúnen para robar una momia gemela de incalculable valor y preservar su circo. Dicho largometraje llegó desde el año pasado a la plataforma streaming de HULU, pero en Estados Unidos. “Llamando a un ángel”, co-dirigida con Héctor Rodríguez y Rodolfo Guzmán.

, buscó financiamiento en el festival de cine en Guadalajara 2005 con un pequeño video tan exitoso, que Disney se acercó a ellos para producir la cinta, a lo cual se negaron por las condiciones que la trasnacional pedía.

Finalmente el filme fue estrenado en salas por medio de Buena Vista, entonces subsidiaria de los estudios del ratón Mickey.

Fue autor del guion de la animación Día de Muertos y dejó listo el de Agavia, otra cinta del género, que está en vías de producción. 

