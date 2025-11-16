Reconocen a figuras de la cultura

CIUDAD DE MÉXICO. La Fundación Sebastián entregó reconocimientos Summa Cum Laude a seis figuras que “han elevado la cultura al más alto nivel”: Miguel Sabido, Aída Cuevas, José Gordon, Fernanda Familiar, Andrés Chao y María Esther Orozco.Matías Carbajal, secretario de la fundación, explicó en la ceremonia que la institución (fundada en 1997), bajo la idea de que “el Estado no es el único encargado de llevar a cabo cuestiones culturales”, tiene dos objetivos: cuidar el acervo del escultor Sebastián y promover la cultura en todos sus términos.