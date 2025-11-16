logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

MACSTORE ESTRENA SU NUEVA TIENDA EN PLAZA SENDERO

Fotogalería

MACSTORE ESTRENA SU NUEVA TIENDA EN PLAZA SENDERO

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Cultura

Reconocen a figuras de la cultura

Por El Universal

Noviembre 16, 2025 03:00 a.m.
A
Reconocen a figuras de la cultura

CIUDAD DE MÉXICO. La Fundación Sebastián entregó reconocimientos Summa Cum Laude a seis figuras que “han elevado la cultura al más alto nivel”: Miguel Sabido, Aída Cuevas, José Gordon, Fernanda Familiar, Andrés Chao y María Esther Orozco.Matías Carbajal, secretario de la fundación, explicó en la ceremonia que la institución (fundada en 1997), bajo la idea de que “el Estado no es el único encargado de llevar a cabo cuestiones culturales”, tiene dos objetivos: cuidar el acervo del escultor Sebastián y promover la cultura en todos sus términos.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

El cine mexicano abre el Festival Iberoamericano
El cine mexicano abre el Festival Iberoamericano

El cine mexicano abre el Festival Iberoamericano

SLP

EFE

LEÓN XIV EXTIENDE LA ‘ALFOMBRA ROJA’ AL CINE
LEÓN XIV EXTIENDE LA ‘ALFOMBRA ROJA’ AL CINE

LEÓN XIV EXTIENDE LA ‘ALFOMBRA ROJA’ AL CINE

SLP

EFE

Reconocen a figuras de la cultura
Reconocen a figuras de la cultura

Reconocen a figuras de la cultura

SLP

El Universal

Muere Pancho Rodríguez, director de cine
Muere Pancho Rodríguez, director de cine

Muere Pancho Rodríguez, director de cine

SLP

El Universal