El cine y el fútbol se encuentran en un ciclo temático

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El ciclo "Cine y Fútbol: Una mirada diferente", se mantiene vigente en la Cineteca Alameda con una selección de películas y documentales. La programación tiene distintas miradas sobre el deporte a partir de historias relacionadas con la comunidad y las experiencias que rodean al fútbol dentro y fuera de la cancha.

La cartelera continuará el sábado 4 de julio a las 10:00 y 18:15 horas con México 71, documental argentino dirigido por Rachel Ramsay y James Erskine. La película recupera la historia de la selección femenil de Argentina que participó en el Mundial de 1971 celebrado en México. El filme aborda los obstáculos que enfrentó el equipo desde su llegada al país y rescata un episodio poco conocido del fútbol femenil latinoamericano.

Para el domingo 5 de julio se proyectará a las 15:00 y 19:00 horas Atlético San Pancho, cinta mexicana dirigida por Gustavo Loza. La historia sigue a un grupo de niñas y niños de un pequeño pueblo que busca conquistar un campeonato con el apoyo de un exfutbolista que regresa a su comunidad. La película retrata el papel que el fútbol ocupa en la vida cotidiana y en las relaciones entre sus personajes.

El ciclo reúne producciones que abordan el fútbol desde perspectivas distintas a la competencia deportiva. Las películas presentan relatos donde el deporte se relaciona con temas como la perseverancia, el trabajo colectivo y el vínculo entre las comunidades y sus equipos.

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Las funciones tendrán un costo de 40 pesos para entrada general y de 25 pesos para estudiantes e integrantes del INAPAM.