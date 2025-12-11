En SLP, la Reunión Nacional de Cultura

San Luis Potosí recibirá en 2026 a representantes culturales de todo el país tras ser elegido como sede de la próxima Reunión Nacional de Cultura (RNC), un encuentro que cada año reúne a funcionariado cultural, especialistas y agentes del sector para revisar políticas públicas, evaluar avances y acordar rutas comunes. El anuncio se realizó durante la clausura de la edición 2025, celebrada en Chetumal, Quintana Roo.

La RNC de este año se desarrolló el 8 y 9 de diciembre con sesiones plenarias y mesas de trabajo centradas en temas clave para el sector: la circulación de artistas por la red de festivales del país, la creación de programas formativos con enfoques comunes, la consolidación de museos comunitarios y el fortalecimiento de las bibliotecas como espacios de mediación lectora. También se discutió la urgencia de coordinar esfuerzos para proteger el patrimonio cultural y mejorar la atención a comunidades migrantes.

Uno de los acuerdos más comentados fue la conformación de una base nacional de proyectos, agentes y espacios culturales, herramienta que busca dar seguimiento a procesos territoriales y facilitar colaboraciones entre entidades. Se planteó también reforzar las capacidades de gestión de artistas, colectivos y mediadores para la sostenibilidad de sus prácticas, un tema recurrente entre los estados.

En este contexto, la elección de San Luis Potosí como sede para 2026 llega en un momento en que la entidad ha buscado posicionarse dentro del mapa cultural nacional. Convertirse en anfitrión implica preparar un encuentro que reúna a instituciones federales y estatales, abrir espacios de discusión y mostrar cómo se practican —o qué desafíos existen— en torno a los derechos culturales, la formación artística y la vinculación comunitaria.

Al cierre de la RNC 2025 se reconoció la importancia de mantener estos espacios de diálogo entre estados, no solo para trazar políticas sino para contrastar realidades culturales muy distintas entre regiones. Con la sede confirmada, San Luis Potosí entra ahora en el proceso de organizar la edición 2026, que deberá dar continuidad a los temas planteados este año y abrir nuevas discusiones sobre la vida cultural del país.