Especial | Transmite su realidad al lienzo

Desde niño, Héctor Ortiz encontró en el dibujo una manera de interpretar el mundo. Mientras otros pasaban de largo, él se detenía en los colores, las texturas y los detalles que nadie más parecía notar. Pasaba horas observando, casi hipnotizado, entrenando -sin saberlo- el ojo que más tarde definiría su obra.

Formado en Diseño Gráfico en la Facultad del Hábitat de la UASLP, la pintura comenzó como un pasatiempo. Sin embargo, su fascinación por registrar la realidad con precisión terminó por convertir ese hobby en su oficio.

Héctor explica que su arte se concentra en dos corrientes artísticas: el hiperrealismo adopta la obsesión por la exactitud, que la imagen pintada iguale o supere a la fotografía por el nivel de detalle. Mientras que el realismo toma énfasis en el contenido, en el mensaje que una imagen puede transmitir más allá de su perfección formal. Por eso, antes de tomar el pincel, investiga y se documenta; para él, reproducir la realidad requiere comprenderla a profundidad.

Algo que caracteriza sus obras es el autorretrato, que comenzó como una solución práctica y eventualmente, se convirtió también en una herramienta de exploración personal. En sus obras se cuelan además sus inquietudes teatrales, logradas con la atención el detalle: la luz y sombra captadas en cada trazo.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Fotos: Cortesía

Su amor por la figura humana se observa en cada una de sus piezas, resaltando la realidad que se encuentra, como la pintura titulada "El oso", que además fue acreedora de un premio en Zacatecas, donde retrata a personas latinas que viven en los barrios de Houston, integrantes de bandas o pandillas. En cada pintura, Ortiz persigue la misma misión: capturar la realidad tal cual es... o como él la ve, con una fidelidad que roza lo imposible.