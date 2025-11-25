logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

EXPERTOS ATLETAS

Fotogalería

EXPERTOS ATLETAS

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Cultura

Especial | Transmite su realidad al lienzo

Explora la obra premiada de Héctor Ortiz, donde la figura humana cobra vida a través de la luz y sombra

Por Naomi Alfaro

Noviembre 25, 2025 10:40 a.m.
A
Fotos: Cortesía

Fotos: Cortesía

Desde niño, Héctor Ortiz encontró en el dibujo una manera de interpretar el mundo. Mientras otros pasaban de largo, él se detenía en los colores, las texturas y los detalles que nadie más parecía notar. Pasaba horas observando, casi hipnotizado, entrenando -sin saberlo- el ojo que más tarde definiría su obra.

Formado en Diseño Gráfico en la Facultad del Hábitat de la UASLP, la pintura comenzó como un pasatiempo. Sin embargo, su fascinación por registrar la realidad con precisión terminó por convertir ese hobby en su oficio.

Héctor explica que su arte se concentra en dos corrientes artísticas: el hiperrealismo adopta la obsesión por la exactitud, que la imagen pintada iguale o supere a la fotografía por el nivel de detalle. Mientras que el realismo toma énfasis en el contenido, en el mensaje que una imagen puede transmitir más allá de su perfección formal. Por eso, antes de tomar el pincel, investiga y se documenta; para él, reproducir la realidad requiere comprenderla a profundidad.

Algo que caracteriza sus obras es el autorretrato, que comenzó como una solución práctica y eventualmente, se convirtió también en una herramienta de exploración personal. En sus obras se cuelan además sus inquietudes teatrales, logradas con la atención el detalle: la luz y sombra captadas en cada trazo.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Fotos: Cortesía 

Su amor por la figura humana se observa en cada una de sus piezas, resaltando la realidad que se encuentra, como la pintura titulada "El oso", que además fue acreedora de un premio en Zacatecas, donde retrata a personas latinas que viven en los barrios de Houston, integrantes de bandas o pandillas. En cada pintura, Ortiz persigue la misma misión: capturar la realidad tal cual es... o como él la ve, con una fidelidad que roza lo imposible.

LEA TAMBIÉN

Galardonados con el Premio Municipal de Pintura

El certamen del Premio Municipal de Pintura 2025 reunió 50 obras que respondieron a la convocatoria con el eje temático "Pensar la ciudad", en el marco del 433 aniversario de la fundación de San Luis ...

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Especial | Transmite su realidad al lienzo
Especial | Transmite su realidad al lienzo

Especial | Transmite su realidad al lienzo

SLP

Naomi Alfaro

Explora la obra premiada de Héctor Ortiz, donde la figura humana cobra vida a través de la luz y sombra

Concierto dedicado a mujeres que resisten
Concierto dedicado a mujeres que resisten

Concierto dedicado a mujeres que resisten

SLP

Estrella Govea

INTERCAMBIO EDITORIAL EN EL FESTIVAL DE LETRAS
INTERCAMBIO EDITORIAL EN EL FESTIVAL DE LETRAS

INTERCAMBIO EDITORIAL EN EL FESTIVAL DE LETRAS

SLP

Estrella Govea

Conversación literaria y presentaciones públicas con autores nacionales e internacionales

Orígenes del antiguo barrio de San Francisco
Orígenes del antiguo barrio de San Francisco

Orígenes del antiguo barrio de San Francisco

SLP

Estrella Govea