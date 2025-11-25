Concierto dedicado a mujeres que resisten

El concierto “Por ti, por mí… por todas”, se presenta hoy martes 25 de noviembre a las 13:00 horas en el Teatro Polivalente como parte de las actividades vinculadas al Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

Su planteamiento expone vivencias relacionadas con la desigualdad, la violencia y la sororidad, mediante un repertorio que convirtió cada canción en un testimonio construido desde el cuerpo y la voz de las participantes.

Las intérpretes Nadia Campirano, Liz Alba y Paty Mirabal han destacado que el proceso creativo implicó un trabajo íntimo que nutrió la construcción del programa. Señalan que la creación colectiva dio sentido a un concierto dirigido a todo público, con el propósito de generar conversación sobre las desigualdades de género sin proponer conclusiones cerradas.

Con una duración cercana a los 70 minutos, el concierto presenta piezas musicales que abordan experiencias de las intérpretes relacionadas con la violencia, la desigualdad y la sororidad. Cada tema surge desde la corporalidad y la historia de quienes lo cantan, en un proceso colectivo que busca visibilizar y compartir estas vivencias sin plantear conclusiones definitivas.

La propuesta reúne música y ejercicios escénicos para abordar la experiencia de las mujeres desde una perspectiva artística y social. El proyecto, apoyado por el Programa de Estímulos a la Creación y Desarrollo Artístico (PECDA) 2024, se centra en la expresión vocal y performática de sus intérpretes.