INTERCAMBIO EDITORIAL EN EL FESTIVAL DE LETRAS

El XVIII Festival Internacional Letras en San Luis, que inició el día de ayer desarrolla este 25 de noviembre una jornada dedicada al intercambio editorial, la conversación literaria y las presentaciones públicas con autores nacionales e internacionales.

La programación abarca actividades en distintos recintos de la ciudad, enfocadas en el diálogo entre disciplinas y en la participación de editores, escritoras y lectores.

La actividad inicia a las 10:00 horas en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí con el Encuentro de editores independientes, integrado por Carlos Gallardo, Karen Carrillo, Antonio Medina, Idalia Sauto y Dalia García. La mesa titulada “¿Por qué iniciar mi propia editorial?” plantea distintas experiencias sobre creación de proyectos editoriales y los modelos de trabajo que los sostienen.

Más tarde, a las 11:00 horas, el Patio Central del Palacio Municipal recibe el conversatorio “Correspondencias: la forma del verbo”, centrado en la paráfrasis de la literatura femenina desde las artes visuales. En esta mesa intervienen Ana Clavel, Ana Neumann, Arely Mireles, Cale Agundis, Constance Jones, Laura Elena González, Lourdes Díaz del Castillo, Margarita Díaz de León, Marissa Martínez Macías, Sylvia Torres Estrada y Yolizilli Sánchez.

El programa continúa a las 12:00 horas con una firma de libros en Gandhi Centro. Por la tarde, a las 17:00 horas, la Sala Flavio F. Carlos del Teatro de la Paz recibe la conferencia “Leer en tiempos de internet”, impartida por Laura García. En el mismo horario, Gandhi Centro presenta el libro “Ráfaga Roja” de Liliana Blum, mientras que el quiosco de Plaza de Armas ofrece una presentación de Letras Rodantes.

El cierre de actividades inicia a las 18:00 horas en la Librería Española con un nuevo encuentro de editores independientes, mediante el conversatorio “¿Por qué editar libros sobre libros?”, a cargo de Carlos Gallardo y E. Tonatiuh Trejo. La jornada finaliza a las 19:00 horas con las lecturas magistrales en el Patio de la Unidad Administrativa Municipal, donde participan Alberto Ruy Sánchez, Lilia Ávalos, Luis Tovar, Guillermo Fadanelli, Diamela Eltit y Ana Blandiana.