Orígenes del antiguo barrio de San Francisco

En el marco del 73 aniversario del Museo Regional Potosino, el cronista honorario de la ciudad, Josué David Martínez Mejía, impartió la conferencia “San Francisco: Un pasado muy presente”, en la que examinó el desarrollo histórico del antiguo complejo franciscano y de los espacios que dieron forma al entorno urbano de San Luis Potosí.

Desde el inicio, el ponente planteó que su exposición no retomaría la historia convencional del barrio, sino elementos menos conocidos que permiten observar otras capas del pasado local.

Durante la charla, Martínez Mejía explicó el papel de los franciscanos en la evangelización y el establecimiento del orden colonial tras el sometimiento de los grupos nativos. Señaló que, previo a la llegada española, el valle carecía de asentamientos estables y solo existían rancherías chichimecas, información que retomó a partir de descripciones de época.

También recordó la presencia de los santos franciscanos representados en la fachada del templo del Sagrado Corazón, entre ellos Santa Isabel de Hungría, San Luis Rey de Francia y San Fernando, figuras que reforzaron la identidad del complejo religioso en su etapa virreinal.

Más adelante, el cronista abordó espacios desaparecidos o transformados, como el Callejón del Santo Entierro, la Casa del Cobre y el Muladar de San Francisco, este último considerado el primer basurero del asentamiento, donde se acumulaban desechos minerales, animales y restos varios.

Describió la dinámica social que rodeó estos lugares y mencionó los relatos, leyendas y procesos de reubicación que acompañaron su existencia, incluida la relación de algunas propiedades con figuras como Martín de Urrós o Casimiro Martínez, responsable del primer mesón de la ciudad.