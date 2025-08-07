Exploran dimensión espiritual de Kendrick Lamar

El libro Kendrick Lamar y la sed de Dios: Black Trauma. Ego. Todos nosotros, de Andrés Leija Cruz, se presentará en la Teleaula del Centro de las Artes de San Luis Potosí este jueves 7 de agosto a las 18:30 horas.

Esta publicación marca un hito al ser el primer libro en español dedicado a analizar la obra del rapero estadounidense Kendrick Lamar desde una perspectiva que entrelaza arte, espiritualidad y experiencia social.

El texto propone una lectura conceptual de la discografía del artista, enfocándose en la relación entre su obra y el abordaje del llamado black trauma, un término que hace referencia al trauma colectivo de la comunidad afroamericana. Según el autor, las letras de Lamar no solo narran experiencias personales y sociales, sino que también construyen un discurso que oscila entre la búsqueda espiritual y la crítica a las estructuras de opresión.

Leija Cruz sostiene que la música de Lamar, ganadora de múltiples reconocimientos internacionales, puede interpretarse como un mapa que refleja su camino de búsqueda de sentido y salvación. Así, cada verso, metáfora y barra se convierte en una herramienta de exploración de la fe, el ego y las heridas históricas que atraviesan a la comunidad negra en Estados Unidos.

El libro destaca el impacto cultural de Kendrick Lamar, considerado por la crítica como uno de los raperos más influyentes de su generación. Desde sus inicios bajo el pseudónimo K-Dot hasta la consolidación de su carrera con discos que fusionan hip-hop, jazz rap y gangsta rap, Lamar ha construido una trayectoria que combina la innovación musical con una narrativa compleja sobre identidad, resistencia y redención.

Con esta presentación de entrada libre, se busca acercar a las y los lectores a un análisis que trasciende lo musical para situar la obra de Lamar como un referente cultural.