Clase magistral de Sandra De León

En el marco de la exposición 333 de Marco Lamoyi, Caja Real Centro Cultural Universitario llevará a cabo la clase magistral Del pensamiento abstracto a la creación, a cargo de la artista potosina Sandra De León.

La actividad se realizará el jueves 7 de agosto a las 10:00 horas en las instalaciones del recinto.

La clase combinará teoría y práctica, orientando a las y los participantes en la exploración de conceptos y emociones como punto de partida para la creación artística. Se solicita llevar materiales sencillos como hojas blancas y de colores, lápices, pinturas acrílicas o acuarelas y pinceles, con el fin de trabajar ejercicios que traduzcan lo abstracto en propuestas visuales concretas.

Sandra De León cuenta con formación en Diseño Gráfico, así como estudios artísticos en el Instituto Potosino de Bellas Artes y talleres del Centro de las Artes. Ha realizado cinco exposiciones individuales y participado en 27 colectivas, destacando por su colaboración con artistas locales en proyectos que integran lo tridimensional y lo visual-sonoro.

La clase se desarrollará dentro del contexto de 333, exposición del artista tabasqueño Marco Lamoyi, que reúne más de 60 piezas en óleo, fotografía e instalaciones. La muestra destaca por su experimentación entre lo escultórico, lo objetual y lo pictórico, con un enfoque que combina dominio técnico y libertad creativa.