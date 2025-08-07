logo pulso
Triple Touchdown: Fátima Quiróz debuta en la narrativa romántica

Por Estrella Govea

Agosto 07, 2025 03:00 a.m.
A
Triple Touchdown: Fátima Quiróz debuta en la narrativa romántica

La escritora Fátima Quiróz presentará su libro Triple Touchdown. Inmigrante en aterrizaje este jueves 7 de agosto a las 18:00 horas en la Casa de Cultura del Barrio de San Sebastián. El evento contará con la participación de Alondra Moreno Montealvo. 

Triple Touchdown. Inmigrante en aterrizaje es la primera publicación de Quiróz, una novela que, desde el romance, entrelaza las experiencias de migración, duelo y reconstrucción personal, temas que marcan el tono de esta obra. La autora combina elementos de la narrativa romántica con un trasfondo emocional que explora el amor y la fuerza para enfrentar las pérdidas.

Fátima Quiróz nació en Dallas, Texas, en 2005, y creció en San Luis Potosí. Su formación en filosofía y su experiencia de vida entre fronteras han influido en una escritura íntima y directa, que refleja su visión del amor como una fuerza transformadora y duradera.

