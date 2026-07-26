FESTIVAL DE DANZA LILA LÓPEZ

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El 46 Festival Internacional de Danza Contemporánea Lila López inició actividades el 24 de julio y continuará hasta el 2 de agosto con funciones gratuitas en teatros, museos y espacios públicos de San Luis Potosí.

El festival reúne compañías locales, nacionales e internacionales con propuestas para públicos diversos y presentaciones al interior del estado. El programa para este domingo 26 de julio inicia a las 12:00 horas con La historia de Pepe, el libro que perdió las letras, las palabras, la memoria llegará al patio principal de Villa de Reyes. A las 18:00 horas, el Teatro Polivalente recibirá Moby Dick, de Lagú Danza, donde la danza se une a la lectura. Más tarde, a las 20:00 horas, en el Teatro de la Paz se presentará ¿Qué puede un cuerpo?, de la compañía Cuatro x Cuatro, de Xalapa, Veracruz.

Este lunes 27 de julio, a las 18:00 horas, El Ser Colectivo presentará Baldur en el Teatro Polivalente y, a las 20:00 horas, A poc A poc llevará En Código Bolero. La dulce limerencia al Teatro de la Paz. El 28 de julio, Núcleo-Danza Escénica ofrecerá Trastocados (El ruido que habita en mi) a las 18:00 horas en el Centro de las Artes, y Créssida Danza Contemporánea presentará Sinónimos de percepción a las 20:00 horas en el Teatro de la Paz. El 29 de julio, la compañía costarricense Los Innato participará con NO-OTAN a las 18:00 horas en el Teatro Polivalente.

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Las actividades concluyen con la Competencia de Unipersonales Lila López, el 30 de julio a las 16:00 horas en el Teatro Arq. Marco Antonio Garfias del IPBA

Los boletos tienen un costo general de 100 pesos y se encuentran disponibles a través de la plataforma Superboletos.

La actividad forma parte de una oferta cultural que busca acercar nuevos públicos a la música de concierto a partir de temas de interés colectivo.