Fotos | Inmortalizan a Ozzy Osbourne en mural

San Luis Potosí.- Una vez que Ozzy Osbourne falleció el pasado 22 de julio de 2025 y que fue noticia en el mundo de la música, en San Luis potosí no dejaron pasar el hacer una especie de homenaje al llamado "Príncipe de la Tinieblas".

Fue a iniciativa de 'Kistian' y 'Yodex' del A3 Crew que lograron un mural donde inmortalizaron a quien es considerado padre del heavy metal.

Jorge Herrera "Yodex" explica que el grafiti luce ya concluido en La Casa Azul, del barrio de San Sebastián, ubicada en Ignacio Ramírez 120.

Con su técnica en aerosol, 'Yodex' y Gerardo Vázquez 'Kistian', lograron la llamativa estampa de Osbourne viendo de frente a los asistentes del céntrico lugar de eventos.

Previo a su fallecimiento, Ozzy ofreció el 5 de julio, un último concierto titulado ´Back to the Beginning´, en Birmingham, mismo que se convirtió en un festival con más de 10 horas de metal, homenajes y emociones.

Su muerte fue lamentada por fans de todo el mundo.

Fotos: Cortesía "Yodex"