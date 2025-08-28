Este jueves 28 de agosto se llevará a cabo en la explanada de la Secretaría de Cultura, en el Jardín Guerrero, una jornada conmemorativa por el Día Nacional de las Personas Adultas Mayores. El programa contempla actividades culturales, de salud y recreación, en un horario de 9:30 a 14:30 horas.

Las actividades artísticas incluyen la participación de agrupaciones locales como Son del Hueso, dirigido por Álvaro Castillo; Al Son del Danzón, bajo la dirección de Alicia Almaguer y Alejandro Zambrano; y Amigos del Danzón, coordinados por Martha Elvia Rojas Hernández. También se presentará Sebastián Cerón con música de banda norteña y se ofrecerá una demostración de activación física a cargo de Juan Manuel Grimaldo.

De manera paralela, la Biblioteca Central del Estado desarrollará la actividad de fomento a la lectura Intermedio de Colores.

Asimismo, se contará con talleres, rifas y concursos, así como la entrega de libros, discos y souvenirs culturales. Entre los obsequios se incluyen boletos de cortesía para el Museo Nacional de la Máscara, la Cineteca Alameda y el Museo de Arte Contemporáneo.

La jornada también integrará módulos de atención médica a cargo del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), con revisiones en salud bucal, detección de hipertensión arterial, toma de glucosa, antígeno prostático y aplicación de vacunas.

Como parte de las dinámicas de participación, se entregarán cinco escáner cuántico bioeléctrico. La pintora Pilar Pacheco colaborará con la donación de un dibujo en técnica de tinta china sobre papel de algodón.